Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты

Об этом стало известно со слов уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Также она рассказала, какие льготы полагаются мобилизованным, как проверяется их здоровье и сколько солдат вернули домой.
На все вопросы Татьяна Мерзлякова ответила в ходе онлайн-конференции ТАСС. По словам омбудсмена, власти окажут всестороннюю помощь семьям военнослужащих, которые погибли в воинских частях. Как именно будет осуществляться эта поддержка, пока не определено.
А на вопросы о финансах военных помог ответить замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Он сказал, что все участники спецоперации вправе получить кредитные каникулы. Также он отметил, что аналогичным правом могут воспользоваться близкие родственники мобилизованных: жены, дети до 18 лет, студенты до 23 лет, инвалиды и находящиеся на иждивении.
Свердловские власти ожидают, что родителям троих и более детей дадут отсрочку.
Рассказывалось на встрече и о том, сколько человек из воинских частей обратно домой. Это более 200 мужчин. Их признали ошибочно мобилизованными.