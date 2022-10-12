Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты

А на вопросы о финансах военных помог ответить замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Он сказал, что все участники спецоперации вправе получить кредитные каникулы. Также он отметил, что аналогичным правом могут воспользоваться близкие родственники мобилизованных: жены, дети до 18 лет, студенты до 23 лет, инвалиды и находящиеся на иждивении.