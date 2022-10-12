Телеграм-канал «Нефть и Капитал» вошел в число победителей конкурса «Энергия пера»

Дмитрий Песков, выступая на церемонии награждения, заявил, что журналистов, аналитиков, экспертов по взаимодействию со СМИ, которые работают в сфере энергетики, можно по праву назвать счастливыми людьми. Они счастливы, потому что имеют возможность постоянно развивать свои навыки, к тому же им не приходится страдать от недостатка работы. Энергетика — та отрасль, от которой зависит будущее нашей страны и планеты в целом. Пресс-секретарь президента РФ поздравил каждого победителя конкурса, призывая всех причастных к такой работе не сбавлять обороты.