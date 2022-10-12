Телеграм-канал «Нефть и Капитал» вошел в число победителей конкурса «Энергия пера»

Третьего места в номинации «Лучший телеграм-канал, блог об энергетике» удостоился главред журнала «Нефть и Капитал» и одноименного телеграм-канала Владимир Бобылев.
Как сообщает oilcapital.ru, издание «Нефть и Капитал» принадлежит медиахолдингу 1MI, выступившему информационным партнером международного медийного конкурса «Энергия пера».
В номинации «Лучший телеграм-канал, блог об энергетике» призовые места также заняли автор телеграм-канала «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым» Александр Фролов и редактор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Стоит отметить, что желание участвовать в конкурсе изъявили 143 лица, которые представили свои проекты на суд независимого жюри. Самые успешные из них попали в шорт-лист, из которого в итоге и были выбраны победители. Членами жюри конкурса выступили глава Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, руководитель ИД «КоммерсантЪ» Владимир Желонкин, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Олег Ананьев.
Чтобы выбор самых достойных участников был максимально объективным, пресс-службы компаний, входящих в состав ассоциации «Глобальная энергия», — «Газпром», «Россети» и «Сургутнефтегаз» — не могли подавать заявки на участие в конкурсе.
Дмитрий Песков, выступая на церемонии награждения, заявил, что журналистов, аналитиков, экспертов по взаимодействию со СМИ, которые работают в сфере энергетики, можно по праву назвать счастливыми людьми. Они счастливы, потому что имеют возможность постоянно развивать свои навыки, к тому же им не приходится страдать от недостатка работы. Энергетика — та отрасль, от которой зависит будущее нашей страны и планеты в целом. Пресс-секретарь президента РФ поздравил каждого победителя конкурса, призывая всех причастных к такой работе не сбавлять обороты.
Вручение наград прошло на площадке форума «Российская энергетическая неделя — 2022». На мероприятии присутствовали Сергей Брилев, глава организатора конкурса — ассоциации «Глобальная энергия», и гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.