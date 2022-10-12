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Центр помощи семьям мобилизованных граждан откроется в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле с 12 октября заработает Центр помощи семьям мобилизованных граждан. Он будет развернут на базе Городского дворца молодежи.

Семьи мобилизованных мужчин смогут получить бытовую помощь, юридическую консультацию, психолого-педагогическое сопровождение. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Помогать гражданам в Центре будут 20 добровольцев. Помимо этого, Владислав Пинаев предлагает организовать личные приемы семей мобилизованных мужчин, чтобы оперативно решать все вопросы.

Центр находится по адресу: ул. Октябрьской революции, 44, каб. 48 (4 этаж). Он будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Позвонить можно по телефонам: 8 (900) 032-29-34 (единый номер), либо 34-29-34.

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