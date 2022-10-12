«У него остановилось сердце»: Еще один мобилизованный скончался в Еланском гарнизоне

Депутат добавляет, что военному прокурору и следователям известно о произошедшем. Уже начато разбирательство. Иванов уточняет, что в гарнизоне находится много людей и состояние здоровья у всех разное. За медицинской помощью обращаются многие. Тех, кто не годен отправляют обратно.