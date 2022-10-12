«У него остановилось сердце»: Еще один мобилизованный скончался в Еланском гарнизоне

Мобилизованному 1989 года рождения стало плохо. Он обратился в санчасть, где ему стало хуже. В результате у него остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия, 4 раза пытались запустить сердце, но он скончался, пишет Е1 со ссылкой на Максима Иванова.
Депутат добавляет, что военному прокурору и следователям известно о произошедшем. Уже начато разбирательство. Иванов уточняет, что в гарнизоне находится много людей и состояние здоровья у всех разное. За медицинской помощью обращаются многие. Тех, кто не годен отправляют обратно.