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«У него остановилось сердце»: Еще один мобилизованный скончался в Еланском гарнизоне

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI

Еще один мобилизованный умер в Елани Свердловской области

Еще один мобилизованный скончался в Еланском учебном гарнизоне Свердловской области. Происшествие случилось 11 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Мобилизованному 1989 года рождения стало плохо. Он обратился в санчасть, где ему стало хуже. В результате у него остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия, 4 раза пытались запустить сердце, но он скончался, пишет Е1 со ссылкой на Максима Иванова.

Депутат добавляет, что военному прокурору и следователям известно о произошедшем. Уже начато разбирательство. Иванов уточняет, что в гарнизоне находится много людей и состояние здоровья у всех разное. За медицинской помощью обращаются многие. Тех, кто не годен отправляют обратно.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Военные#Скончался#Смерть#Погибшие
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