Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле задержан уроженец Мариуполя, который планировал террористический акт в военкомате на улице Бажова. Он приехал в Нижний Тагил из Украины несколько лет назад, а после объявления частичной мобилизации в РФ решил совершить нападение, сообщает источник TagilCity.ru в силовых структурах.

Сюжет Частичная мобилизация в России