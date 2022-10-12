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Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила

Сегодня, 03:28
Фото: Страница Виктора Р. ВКонтакте
В Нижнем Тагиле задержан уроженец Мариуполя, который планировал террористический акт в военкомате на улице Бажова. Он приехал в Нижний Тагил из Украины несколько лет назад, а после объявления частичной мобилизации в РФ решил совершить нападение, сообщает источник TagilCity.ru в силовых структурах.

По данным собеседника редакции, 59-летний подозреваемый планировал собрать самодельное взрывчатое устройство и активировать его в военкомате Нижнего Тагила. Вещества для изготовления взрывчатки силовики нашли у Виктора Р. в подсобном помещении «хрущевки» — мужчина подрабатывал в управляющей компании, а также работал дворником в одной из больниц города.

Мужчина уже пытался собирать пробные самодельные взрывчатые устройства и провести испытания в местном лесу. 

Уроженец Мариуполя хотел взорвать военкомат Нижнего ТагилаУроженец Мариуполя хотел взорвать военкомат Нижнего Тагила
Мужчина работал дворником в больнице и подрабатывал в управляющей компании.Мужчина работал дворником в больнице и подрабатывал в управляющей компании.
Уроженец Мариуполя хотел взорвать военкомат Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru

В отношении Р. возбуждены два уголовных дела за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ, по первой статье минимальный срок лишения свободы от 10 лет, по второй — от 8 лет. Подозреваемый арестован. 

В 2018 году мужчина участвовал в митинге против проведения «Пенсионной реформы», где среди выступавших был и коммунист Владимир Желиба, осенью 2022 года оштрафованный за дискредитацию Вооруженных сил России.

Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
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#Александра Логинова#Криминал#Нижний Тагил#Военкомат#Теракт#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Владимир Желиба
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