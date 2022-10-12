Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила

По данным собеседника редакции, 59-летний подозреваемый планировал собрать самодельное взрывчатое устройство и активировать его в военкомате Нижнего Тагила. Вещества для изготовления взрывчатки силовики нашли у Виктора Р. в подсобном помещении «хрущевки» — мужчина подрабатывал в управляющей компании, а также работал дворником в одной из больниц города.
Мужчина уже пытался собирать пробные самодельные взрывчатые устройства и провести испытания в местном лесу.
В отношении Р. возбуждены два уголовных дела за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ, по первой статье минимальный срок лишения свободы от 10 лет, по второй — от 8 лет. Подозреваемый арестован.
В 2018 году мужчина участвовал в митинге против проведения «Пенсионной реформы», где среди выступавших был и коммунист Владимир Желиба, осенью 2022 года оштрафованный за дискредитацию Вооруженных сил России.