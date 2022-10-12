Уроженец Мариуполя готовил теракт в Тагиле, а жителей обучат оказанию медпомощи

В Нижнем Тагиле задержан уроженец Мариуполя, который планировал нападение в военкомате на улице Бажова. Он приехал в Нижний Тагил из Украины несколько лет назад, а после объявления частичной мобилизации в РФ решил совершить нападение.
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи. В Городском дворце молодежи лекцию по оказанию первой медицинской помощи и практикум по тактической медицине проведет общественник Василий Гапонов.
С 1 января 2023 года в России, в том числе и Нижнем Тагиле Свердловской области, вводится универсальное пособие для семей с детьми. Пособие будет платить Социальный фонд РФ.
Субсидию на развитие городского наземного электрического транспорта планируется получить в Нижнем Тагиле. Средства будут выделены из федерального бюджета в 2023–2025 годах и их распределят между регионами.
В некоторых аптеках сети «Живика» в Нижнем Тагиле отсутствуют ценники на лекарственные средства, косметику и другие аптечные товары. Для того, чтобы узнать стоимость, покупателям приходится спрашивать фармацевта или пользоваться «электронной витриной».