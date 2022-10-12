TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уроженец Мариуполя готовил теракт в Тагиле, а жителей обучат оказанию медпомощи

Сегодня, 15:39
Фото: 1MI
Уроженец Мариуполя готовил теракт в Нижнем Тагиле, а жителей города обучат оказанию медпомощи. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 октября.

В Нижнем Тагиле задержан уроженец Мариуполя, который планировал нападение в военкомате на улице Бажова. Он приехал в Нижний Тагил из Украины несколько лет назад, а после объявления частичной мобилизации в РФ решил совершить нападение.

Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи. В Городском дворце молодежи лекцию по оказанию первой медицинской помощи и практикум по тактической медицине проведет общественник Василий Гапонов.

В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Узнать подробнее

С 1 января 2023 года в России, в том числе и Нижнем Тагиле Свердловской области, вводится универсальное пособие для семей с детьми. Пособие будет платить Социальный фонд РФ. 

Кто будет получать универсальное пособие в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Субсидию на развитие городского наземного электрического транспорта планируется получить в Нижнем Тагиле. Средства будут выделены из федерального бюджета в 2023–2025 годах и их распределят между регионами.

Нижний Тагил планирует получить субсидию на ремонт трамвайной инфраструктуры
Узнать подробнее

В некоторых аптеках сети «Живика» в Нижнем Тагиле отсутствуют ценники на лекарственные средства, косметику и другие аптечные товары. Для того, чтобы узнать стоимость, покупателям приходится спрашивать фармацевта или пользоваться «электронной витриной».

В некоторых аптеках «Живика» в Нижнем Тагиле нет ценников на лекарства
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО#Нижний Тагил#Частичная мобилизация#Военкомат#Теракт#Аптека#Цены#Пособие#Деньги#Выплаты
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Сегодня, 08:28
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
Вчера, 10:58
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Сегодня, 16:45
В некоторых аптеках «Живика» в Нижнем Тагиле нет ценников на лекарства
Сегодня, 11:48
Более полутысячи новых лифтов появились в Нижнем Тагиле за шесть лет
Сегодня, 09:33
Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
Вчера, 15:21