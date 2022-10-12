Установлена личность забравшегося по трубе на многоэтажку юноши из Екатеринбурга

20-летнего парня привлекли к административной ответственности. Ранее молодой человек прославился в социальных сетях. Процесс поднятия по трубе на многоэтажку сняли на видео очевидцы. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



При общении с правоохранителями юноша пояснил, что залез на дом как раз ради славы в интернете. На нарушителя порядка составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и запретили совершать подобное в будущем.