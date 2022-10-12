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Установлена личность забравшегося по трубе на многоэтажку юноши из Екатеринбурга

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI
Полицейские установили личность парня, который поднялся по трубе на высотку в Академическом районе Екатеринбурга.

20-летнего парня привлекли к административной ответственности. Ранее молодой человек прославился в социальных сетях. Процесс поднятия по трубе на многоэтажку сняли на видео очевидцы. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

При общении с правоохранителями юноша пояснил, что залез на дом как раз ради славы в интернете. На нарушителя порядка составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и запретили совершать подобное в будущем.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как парень поднимается по трубе на крышу дома. Очевидцы тогда предположили, что хулиган является подростком.

Подросток залез по трубе на 17 этаж в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Дом#Труба#Парень#Протокол#Штраф
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