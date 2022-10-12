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В Екатеринбурге врачи спасают жизнь второклассника получившего травму головы в школе

Сегодня, 17:23
Фото: 1MI
В Асбесте 8-летний мальчик получил травму головы в школе. Ребенок был госпитализирован в детскую больницу Екатеринбурга. Врачи прооперировали школьника. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Сегодня, 12 октября в школе Асбеста получил травму головы. Происшествие произошло в группе продленного дня. Об этом пишет «КП-Екатеринбург». Травму обнаружила бабушка мальчика. 

В главном управлении МВД по Свердловской области подтвердили информацию. На пульт дежурного информация поступила в 17.45 местного времени. По предварительным данным, мальчик поскользнулся на лестнице и ударился головой. Травма не носит криминальный характер.

8-летний мальчик находился в группе продленного дня вместе с группой ребят из второго класса. Когда дети пришли в столовую, чтобы покушать, мальчик, о котором идет речь, быстрее всех поужинал и хотел вернуться в класс один, не дожидаясь других сверстников. Учитель попросила не торопиться и подождать других ребят, но малыш не послушался и убежал. Он стал прыгать по ступенькам, но поскользнулся и сильно ударился головой, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мальчика доставили в детскую больницу Екатеринбурга. Врачи  прооперировали школьника. Состояние пациента оценивается как тяжелое.  Сотрудники полиции проводят проверку.

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#Федор Быстров#Происшествия#Свердловская область#Школьники#Травма#Черепно-мозговая травма
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