В Каменске-Уральском мошенница присвоила 2,7 миллиона рублей на сделках с ипотекой

В Каменск-Уральском риелтор агентства недвижимости похищала деньги клиентов при оформлении сделок с недвижимостью. Злоумышленница сообщала клиентам о взносах за электронную регистрацию сделки купли-продажи. Получив деньги мошенница присваивала их, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Женщина также заключала фиктивные договоры о получении первоначальных взносов на дома. Деньги оставляла себе. Злоумышленница смогла обмануть 7 клиентов агентства недвижимости. Общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионеров на миллион рублей.