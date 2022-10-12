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В Каменске-Уральском мошенница присвоила 2,7 миллиона рублей на сделках с ипотекой

Сегодня, 11:41
В Каменск-Уральском риэлтор обманывала клиентов и заключала фиктивные договора на недвижимость. Женщина незаконно присвоила 2,7 миллиона рублей. Дело о мошенничестве направлено в суд.

В Каменск-Уральском риелтор агентства недвижимости похищала деньги клиентов при оформлении сделок с недвижимостью. Злоумышленница сообщала клиентам о взносах за электронную регистрацию сделки купли-продажи. Получив деньги мошенница присваивала их, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина также заключала фиктивные договоры о получении первоначальных взносов на дома. Деньги оставляла себе. Злоумышленница смогла обмануть 7 клиентов агентства недвижимости. Общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионеров на миллион рублей.

Пенсионерки из Нижнего Тагила отдали мошенникам почти 3 миллиона рублей
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#Федор Быстров#Криминал#Мошенник#Мошенница#Недвижимость#Свердловская область
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