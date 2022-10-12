В Каменске-Уральском мошенница присвоила 2,7 миллиона рублей на сделках с ипотекой

В Каменск-Уральском риелтор агентства недвижимости похищала деньги клиентов при оформлении сделок с недвижимостью. Злоумышленница сообщала клиентам о взносах за электронную регистрацию сделки купли-продажи. Получив деньги мошенница присваивала их, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.