В некоторых аптеках «Живика» в Нижнем Тагиле нет ценников на лекарства

Как минимум в двух аптеках «Живика» в Нижнем Тагиле на витринах отсутствуют ценники. Точки расположены на улицах Газетная, 22 и Садовая, 2. Узнать стоимость лекарств там можно только спросив у фармацевта или воспользовавшись «электронной витриной» — сенсорным табло, где после ввода названия препарата, высвечивается цена на него.