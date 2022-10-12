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В некоторых аптеках «Живика» в Нижнем Тагиле нет ценников на лекарства

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
В некоторых аптеках сети «Живика» в Нижнем Тагиле отсутствуют ценники на лекарственные средства, косметику и другие аптечные товары. Для того, чтобы узнать стоимость, покупателям приходится спрашивать фармацевта или пользоваться «электронной витриной». Однако это удобно далеко не для всех.

Как минимум в двух аптеках «Живика» в Нижнем Тагиле на витринах отсутствуют ценники. Точки расположены на улицах Газетная, 22 и Садовая, 2. Узнать стоимость лекарств там можно только спросив у фармацевта или воспользовавшись «электронной витриной» — сенсорным табло, где после ввода названия препарата, высвечивается цена на него.

Витрина без ценников в «Живике»Витрина без ценников в «Живике»
Витрина без ценников в «Живике»Витрина без ценников в «Живике»
Витрина без ценников в «Живике»
Фото: TagilCity.ru

Новшество, по словам фармацевтов «Живики» введено уже несколько лет назад. По их словам, проблем с покупателями из-за отсутствия ценников не возникает.

Чаще всего при покупке человек в любом случае, есть ценник или нет, спрашивает стоимость лекарства. Или предлагая разные препараты с одним действием, мы говорим: «Этот стоит столько-то, этот столько-то, — рассказали журналисту TagilCity.ru в одной из аптек «Живика».

Однако такой способ удобен не всем.

Иногда проще посмотреть на витрину, чем узнавать цену у фармацевта или пользоваться сенсорным табло. Особенно, когда только хочешь узнать стоимость лекарства, не собираясь его покупать именно сейчас, — поделилась мнением тагильчанка по имени Татьяна.

В 2019 году в Екатеринбурге одну из аптек сети «Живика» Роспотребнадзор уже привлек к административной ответственности за отсутствие ценников на витрине. Проверка прокуратуры выявила в этом нарушение федерального закона «О защите потребителей». 

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе сведения о цене и условия приобретения товара, — говорится в законе «О защите прав потребителей».

В ведомстве отметили, что способы доведения до потребителя информации в виде установленной электронной витрины, бумажных каталогов с указанием перечня товаров не отвечают требованиям доступности и наглядности. Кроме того, они не освобождают аптеку от обязанности установить ценники на каждый представленный в витринах товар.

Чтобы выяснить причину отсутствия ценников в некоторых аптеках «Живика», TagilCity.ru направит официальный запрос представителям сети.

#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Аптека#Живика#Ценник
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