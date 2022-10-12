В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик-велосипедист попал под колёса автомобиля

Сотрудникам ГИБДД водитель Toyota Sprinter пояснил, что двигался со скоростью 40 км/ч, однако из-за парковки неожиданно выехал велосипедист и столкнулся с машиной.
В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний мальчик доставлен в больницу с ушибом мягких тканей лица и нижних конечностей, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ребёнок находится на контроле врачей в ЦРБ № 1 Нижнего Тагила.
Законный представитель пострадавшего сообщила, что школьник гулял с разрешения. О том, как нужно переходить дорогу, знал, но решил сократить путь по неустановленному для этих целей месту.
Водителю 49 лет, ранее к ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Медицинское освидетельствование не выявило признаков алкогольного опьянения.
Родители должны контролировать досуг своих детей и регулярно проводить с ними беседы по правилам безопасного поведения на дорогах. Напоминать, что при управлении велосипедом дорогу необходимо переходить только по пешеходному переходу, предварительно спешиться с велосипеда и убедиться в своей безопасности, — напоминает отдел пропаганды ГИБДД.