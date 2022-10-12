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В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик-велосипедист попал под колёса автомобиля

Сегодня, 04:37
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
12-летний мальчик на велосипеде решил сократить путь до дома, выехал на проезжую часть и врезался в автомобиль на улице Ильча, 33 в Нижнем Тагиле. Ребёнок пострадал: врачи диагностировали ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Инцидент случился 11 октября примерно в 17 часов.

Сотрудникам ГИБДД водитель Toyota Sprinter пояснил, что двигался со скоростью 40 км/ч, однако из-за парковки неожиданно выехал велосипедист и столкнулся с машиной.

В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний мальчик доставлен в больницу с ушибом мягких тканей лица и нижних конечностей, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ребёнок находится на контроле врачей в ЦРБ № 1 Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Законный представитель пострадавшего сообщила, что школьник гулял с разрешения. О том, как нужно переходить дорогу, знал, но решил сократить путь по неустановленному для этих целей месту.

Водителю 49 лет, ранее к ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Медицинское освидетельствование не выявило признаков алкогольного опьянения.

Родители должны контролировать досуг своих детей и регулярно проводить с ними  беседы по правилам безопасного поведения на дорогах. Напоминать, что при управлении велосипедом дорогу необходимо переходить только по пешеходному переходу, предварительно спешиться с велосипеда и убедиться в своей безопасности, — напоминает отдел пропаганды ГИБДД.
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#Анна Варнакина#Дети#Велосипед#Велосипедист#Полиция#Больница#ДТП с участием детей#Происшествия#Нижний Тагил
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