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В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 16 октября пройдет бесплатное обучение для мобилизованных и попадающих под частичную мобилизацию мужчин. В Городском дворце молодежи лекцию по оказанию первой медицинской помощи и практикум по тактической медицине проведет общественник Василий Гапонов.

Занятия будут проводиться с 10 часов, займут весь выходной день. Целью встречи соорганизатор события Евгений Ковтунов называет возможность наделить мобилизованных тагильчан знаниями, которые обладают специалисты по выживанию и спасатели:

Цель — сделать всё, что зависит лично от меня, чтобы ребята вернулись оттуда живыми и здоровыми. Пока я сам не обладаю знаниями, которыми могу поделиться, но я могу организовать обучение людей специалистами. Чтобы максимальное количество ребят вернулось живыми и здоровыми. Сам также учусь новым знаниям, которые могут пригодится и в обычной гражданской жизни, и в туризме.

Ранее в Нижнем Тагиле уже проводилась лекция-практикум от спасателя 2 класса Ильи Приходько. А в ближайшее воскресенье тагильчан будет обучать представитель Красного креста Василий Гапонов.

В программе первой части встречи — правила экстренной помощи, разбор ситуаций, когда и как можно менять положение пострадавшего, сердечно-легочная реанимация и другие темы. На практикуме по тактической медицине участники изучат правила наложения повязок, жгутов, швов и особенности переноски раненного.

#Александра Логинова#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Нижний Тагил#Частичная мобилизация#Военные#Помощь#Медицинская помощь#Первая помощь#Первая медицинская помощь#Дворец молодежи
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