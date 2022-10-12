Занятия будут проводиться с 10 часов, займут весь выходной день. Целью встречи соорганизатор события Евгений Ковтунов называет возможность наделить мобилизованных тагильчан знаниями, которые обладают специалисты по выживанию и спасатели:
Цель — сделать всё, что зависит лично от меня, чтобы ребята вернулись оттуда живыми и здоровыми. Пока я сам не обладаю знаниями, которыми могу поделиться, но я могу организовать обучение людей специалистами. Чтобы максимальное количество ребят вернулось живыми и здоровыми. Сам также учусь новым знаниям, которые могут пригодится и в обычной гражданской жизни, и в туризме.
Ранее в Нижнем Тагиле уже проводилась лекция-практикум от спасателя 2 класса Ильи Приходько. А в ближайшее воскресенье тагильчан будет обучать представитель Красного креста Василий Гапонов.
В программе первой части встречи — правила экстренной помощи, разбор ситуаций, когда и как можно менять положение пострадавшего, сердечно-легочная реанимация и другие темы. На практикуме по тактической медицине участники изучат правила наложения повязок, жгутов, швов и особенности переноски раненного.