В программе первой части встречи — правила экстренной помощи, разбор ситуаций, когда и как можно менять положение пострадавшего, сердечно-легочная реанимация и другие темы. На практикуме по тактической медицине участники изучат правила наложения повязок, жгутов, швов и особенности переноски раненного.