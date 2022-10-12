В Нижнем Тагиле при подготовке теракта оперативники ФСБ задержали 59-летнего мужчину

Управлением ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УФСБ.
Мужчина арестован, ведется следствие. По адресу проживания и работы задержанного изъяты вещества, которые фигурант планировал использовать для изготовления СВУ.
Как сообщили в УФСБ, уголовное дело расследуется по признакам преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту") и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ").