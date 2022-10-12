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В Первоуральске почти неделю разыскивается нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI
33-летний Антон Андропов разыскивается в Первоуральске с 6 октября 2022 года. Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

Среди его примет - рост 170-175 сантиметров, серо-зеленые глаза, темно-русые короткие волосы. Об этом сообщили в поисковом отряде Abris.

Фото: Поисковый отряд Abris

В момент пропажи на Антоне были надеты черная шапка, темно-синяя болоневая куртка, черные болоневые брюки, черные кроссовки на высокой подошве.

При себе у пропавшего был серый рюкзак с яркими оранжевыми вставками. Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом по телефону +7(961) 767-17-49 Андрей (ДЮС) Руководитель отряда.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Первоуральск#Новости УрФО#Свердловская область#Пропавшие#Поиск#Розыск
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