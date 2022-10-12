В Первоуральске почти неделю разыскивается нуждающийся в медицинской помощи мужчина

При себе у пропавшего был серый рюкзак с яркими оранжевыми вставками. Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом по телефону +7(961) 767-17-49 Андрей (ДЮС) Руководитель отряда.