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В Свердловской области экипаж ДПС спас умирающего подростка

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI
К сотрудникам ГИБДД обратился мужчина с просьбой о помощи. В салоне автомобиля стало плохо подростку. Экипаж ДПС сопроводил машину с больным юношей к больнице, где врачи спасли подростка.
Встревоженный мужчина попросил полицейских помочь в сопровождении до медучреждения, так как мальчику, имеющему хроническое заболевание, требовалась срочная помощь. 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание, начались судороги, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых.

Сотрудники ГИБДД с включенными проблесковыми маячками сопроводили машину с больным ребенком в больницу, где ему спасли жизнь. Подросток вышел из клиники в здоровом состоянии. Родители мальчика поблагодарили инспекторов за помощь.

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#Федор Быстров#Происшествия#Больница#Подросток#ГИБДД#Свердловская область
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