В Свердловской области экипаж ДПС спас умирающего подростка

Встревоженный мужчина попросил полицейских помочь в сопровождении до медучреждения, так как мальчику, имеющему хроническое заболевание, требовалась срочная помощь. 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание, начались судороги, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых.
Сотрудники ГИБДД с включенными проблесковыми маячками сопроводили машину с больным ребенком в больницу, где ему спасли жизнь. Подросток вышел из клиники в здоровом состоянии. Родители мальчика поблагодарили инспекторов за помощь.