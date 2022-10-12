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В Свердловской области мобилизованному отказали в регистрации брака из-за печати

Сегодня, 16:53
Фото: 1MI
Жители Сухого Лога (Свердловская область) не смогли совершить регистрацию брака по ускоренной процедуре. Мобилизованному Алексею отказали из-за отсутствия печати в военном билете о призыве по частичной мобилизации.

Ирина и Алексей планировали зарегистрировать брак по ускоренной процедуре (в день обращения). 25 сентября молодого человека отправили в Еланский гарнизон по частичной мобилизации. Пара приняла решение оперативно расписаться в ЗАГС. Но выяснилось, что для этого не хватает печати в военном билете, пишет Е1.

Я уже несколько раз звонила в ЗАГС, но там мне сказали, что нужна либо повестка, либо печать в военном билете. Но проблема в том, что повестку забрал военкомат. А печать в военный билет Алексею не поставили! — говорит Ирина.

В областном военкомате сообщили, что Алексей всё-таки может поставить печать. Для этого надо обратиться к командиру воинской части.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. 

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