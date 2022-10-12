В Свердловской области мобилизованному отказали в регистрации брака из-за печати

Ирина и Алексей планировали зарегистрировать брак по ускоренной процедуре (в день обращения). 25 сентября молодого человека отправили в Еланский гарнизон по частичной мобилизации. Пара приняла решение оперативно расписаться в ЗАГС. Но выяснилось, что для этого не хватает печати в военном билете, пишет Е1.
Я уже несколько раз звонила в ЗАГС, но там мне сказали, что нужна либо повестка, либо печать в военном билете. Но проблема в том, что повестку забрал военкомат. А печать в военный билет Алексею не поставили! — говорит Ирина.
В областном военкомате сообщили, что Алексей всё-таки может поставить печать. Для этого надо обратиться к командиру воинской части.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.