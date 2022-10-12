В Свердловскую область вернули более 200 ошибочно призванных по частичной мобилизации

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов. Все призванные пройдут подготовку перед отправкой в зону спецоперации. Глава МО подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля объектов на территории СВО.