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В Свердловскую область вернули более 200 ошибочно призванных по частичной мобилизации

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI
Свердловская область вернула домой более 200 граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, после проверки данных и разбора различных обращений.

Среди 200 возвращенных, самые разные люди. В ситуациях, когда получены сигналы от людей, помогают обращения к первым лицам, - отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе своей пресс-конференции.

Мы действительно включились, чтобы было сделано все возможное, чтобы ошибочно мобилизованных было как можно меньше. Конечно, они есть, потому что очень многие люди не вносили в учетные карточки военкоматов данные об изменениях, – отметила Татьяна Мерзлякова.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов. Все призванные пройдут подготовку перед отправкой в зону спецоперации. Глава МО подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля объектов на территории СВО.

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#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Омбудсмен#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация
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