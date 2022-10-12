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Воспитатель из Нижнего Тагила вышла в финал чемпионата WorldSkills

Сегодня, 08:31
Фото: администрация Нижнего Тагила
Воспитатель из Нижнего Тагила поучаствует в финале Национального чемпионата по стандартам WorldSkills. Мероприятие состоится в Новосибирске в период с 12 по 14 октября.

Чемпионат называется «Навыки мудрых». Он рассчитан на специалистов в возрасте 50 лет и старше. Соревноваться воспитатели будут в 30 компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Финал состоится в удаленно-очном формате, в нем поучаствуют около 300 конкурсантов из 69 субъектов РФ. Свердловскую область представят конкурсанты-победители регионального этапа Чемпионата «Навыки мудрых», в том числе и воспитательница из Нижнего Тагила Елена Сергеева.

Она работает в детском саду №196 (объединение «Радость»). Женщина выступит в компетенции «Дошкольное воспитание». Оценят работу конкурсантов 115 членов жюри.

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#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Конкурс#Воспитатель#Финал#Детский сад
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