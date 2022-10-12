Воспитатель из Нижнего Тагила вышла в финал чемпионата WorldSkills

Чемпионат называется «Навыки мудрых». Он рассчитан на специалистов в возрасте 50 лет и старше. Соревноваться воспитатели будут в 30 компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.



Финал состоится в удаленно-очном формате, в нем поучаствуют около 300 конкурсантов из 69 субъектов РФ. Свердловскую область представят конкурсанты-победители регионального этапа Чемпионата «Навыки мудрых», в том числе и воспитательница из Нижнего Тагила Елена Сергеева.