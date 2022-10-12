Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовый сбой в работе ВКонтакте

Перебои в работе онлайн-платформы зафиксировал сервис «Детектор сбоев». Около 80% пользователей сообщают о том, что проблемы наблюдаются и при загрузке изображений, и при попытке расшифровки голосовых сообщений, и при открытии личных страниц.
Очень долго загружается, особенно с телефона. Фото и видео посмотреть невозможно. Ничего не работает, — рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Светлана М.
Некоторых сбои в работе социальной сети обошли стороной.
У меня нормально всё. Пока, во всяком случае, — поделилась Ольга В.
Однако большинство пользователей всё-таки испытывает проблемы при попытках работать с ВКонтакте.
[ВКонтакте] перестал делать субтитры к голосовым сообщениям, а еще не загружает изображения. Страницы людей не прогружаются ни с телефона, ни с компьютера, — сообщила Екатерина К.