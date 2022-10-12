Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовый сбой в работе ВКонтакте

Перебои в работе онлайн-платформы зафиксировал сервис «Детектор сбоев». Около 80% пользователей сообщают о том, что проблемы наблюдаются и при загрузке изображений, и при попытке расшифровки голосовых сообщений, и при открытии личных страниц.