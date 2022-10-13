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11-летний мальчик с серыми глазами пропал в Верхнем Тагиле

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI
Илья Роднов пропал 12 октября в Верхнем Тагиле. О его местонахождении ничего не известно со вчерашнего дня. В ориентировке поискового отряда одной из примет, по которой можно узнать мальчика, числятся серые глаза.

Розыском Ильи занимаются и правоохранительные органы, и волонтёры отряда «ЛизаАлерт». Маленький свердловчанин покинул родительский дом 12-го октября и не вернулся обратно ни с наступлением ночи, ни на утро следующего дня.

Узнать ребёнка можно по нормальному телосложению, росту, составляющему 1 метр 38 сантиметров, серым глазам.

Близким удалось вспомнить, во что был одет школьник в день своего исчезновения. Он вышел из дома в серых куртке и шапке, темного цвета брюках и белых кроссовках. На плечах был надет серый рюкзак.

Добровольцы и полицейские просят неравнодушных жителей Верхнего Тагила и других свердловчан позвонить по номерам +7 800 700-54-52 или 112, если им что-либо известно о местонахождении Ильи.

Фото: "ЛизаАлерт"
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