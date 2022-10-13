В последний раз Максим выходил на связь со своей мамой Ириной днем 8 октября, он был артиллеристом. Сын сообщил, что они отходят к Бериславу. А 10 октября его друг через родственников передал, что Максим погиб. Ирина стала искать официальное подтверждение гибели сына на горячей линии Министерства обороны и обзванивать госпитали и больницы. 13 октября маме позвонили из части и подтвердили информацию.