В последний раз Максим выходил на связь со своей мамой Ириной днем 8 октября, он был артиллеристом. Сын сообщил, что они отходят к Бериславу. А 10 октября его друг через родственников передал, что Максим погиб. Ирина стала искать официальное подтверждение гибели сына на горячей линии Министерства обороны и обзванивать госпитали и больницы. 13 октября маме позвонили из части и подтвердили информацию.
Мой мальчик родился когда его отец был в командировке на Северном Кавказе. Сын вырос, и уезжая в командировку гордился, что не подвел отца. Добрый, отзывчивый, что ни попросишь — сделает без вопросов, бескорыстный. На контракт пошел, чтобы помочь нам дом достроить. Все делал, не оглядываясь на себя. Такой высокий, сильный, его так все любили. А сам влюбиться не успел. Мальчик мой, как же плохо, где взять сил, — рассказала о сыне Ирина Ромашина TagilCity.ru.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким семье Максима Ромашина.