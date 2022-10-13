Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ

Ранее политик прокомментировала сообщение главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о рисках, связанных с заболеванием оспой обезьян. Жанна Рябцева сообщила, что болезнь «опасна для „западного“ и „толерантного“ общества», но не для россиян. В доказательство чиновница привела статистику, в которой сказано: вирус практически обошел стороной женщин.