Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ

Причиной внесения Рябцевой в розыскной список недружественного государства стала статья 110 Уголовного кодекса Украины — «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность».
В УК страны сказано, что статья назначается тем, кто совершал направленные на изменение государственных границ действия, повлекшие «тяжкие последствия» — референдум. Наказание подразумевает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Что тут сказать. Значит, скоро будем проводить референдум и в Хмельницкой области, — отреагировала на новость депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее политик прокомментировала сообщение главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о рисках, связанных с заболеванием оспой обезьян. Жанна Рябцева сообщила, что болезнь «опасна для „западного“ и „толерантного“ общества», но не для россиян. В доказательство чиновница привела статистику, в которой сказано: вирус практически обошел стороной женщин.