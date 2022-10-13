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Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ

Сегодня, 05:33
Фото: Жанна Рябцева "ВКонтакте"
Жанна Рябцева, депутат Государственной думы от Свердловской области, обнаружила себя в розыске УСБУ Хмельницкой области Украины.

Причиной внесения Рябцевой в розыскной список недружественного государства стала статья 110 Уголовного кодекса Украины — «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность».

В УК страны сказано, что статья назначается тем, кто совершал направленные на изменение государственных границ действия, повлекшие «тяжкие последствия» — референдум. Наказание подразумевает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Что тут сказать. Значит, скоро будем проводить референдум и в Хмельницкой области, — отреагировала на новость депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Жанна Рябцева "ВКонтакте"

Ранее политик прокомментировала сообщение главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о рисках, связанных с заболеванием оспой обезьян. Жанна Рябцева сообщила, что болезнь «опасна для „западного“ и „толерантного“ общества», но не для россиян. В доказательство чиновница привела статистику, в которой сказано: вирус практически обошел стороной женщин.

Свердловский депутат: «Оспа обезьян опасна для „западного“ и „толерантного“ общества»
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#Политика#Эксклюзив#Свердловская область#Уголовный розыск#Международный розыск#Госдума#Референдум#Уголовное дело#Анна Варнакина
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