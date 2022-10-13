TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Донные отложения со дна Черноисточинского пруда вывезут к питомнику «Горзеленхоза»

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле определились с площадкой складирования обезвоженных отложений со дна Черноисточинского пруда. На озере работает специальный земснаряд.

По технологии, грунт со дна закачивают по специальной трубе в геотубы в районе коллективного сада № 10 НТМК. Далее грунт проходит процесс обезвоживания. Об этом рассказала начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская в эфире «Тагил-ТВ».

Обезвоженные донные отложения будут вывозиться на площадку хранения в район питомника "Горзеленхоза", где уже подготовлена территория. На сегодняшний день проводят подготовительные работы для приёма высушенного грунта, — сказала Лариса Носовская.

Со дня поднято порядка 200 тысяч кубометров донных отложений. С наступлением морозов работы приостановят до следующего года.

Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В домах Нижнего Тагила появилось отопление, а на Иван-озере - новая плотинаКарелия, Вологодская и Ленинградская области защитят Ладожское и Онежское озераМертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
#Федор Быстров#Экология#Нижний Тагил#Озеро#Дно#Полигон
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Вчера, 08:28
Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты
Вчера, 17:11
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Вчера, 16:45
Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги оценили в 2 миллиона рублей
Сегодня, 10:43
Пять проездов во дворах Нижнего Тагила отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»
Сегодня, 10:41
Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ
Сегодня, 10:33