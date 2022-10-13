Донные отложения со дна Черноисточинского пруда вывезут к питомнику «Горзеленхоза»

По технологии, грунт со дна закачивают по специальной трубе в геотубы в районе коллективного сада № 10 НТМК. Далее грунт проходит процесс обезвоживания. Об этом рассказала начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская в эфире «Тагил-ТВ».
Обезвоженные донные отложения будут вывозиться на площадку хранения в район питомника "Горзеленхоза", где уже подготовлена территория. На сегодняшний день проводят подготовительные работы для приёма высушенного грунта, — сказала Лариса Носовская.
Со дня поднято порядка 200 тысяч кубометров донных отложений. С наступлением морозов работы приостановят до следующего года.