ФАС обвиняет МТС в необоснованном повышении цен на абонентские услуги

Выяснилось, что повышение ценника случилось в январе 2022 года. МТС поднял стоимость абонентских услуг приблизительно на 9,5%. Причиной увеличения цены стало повышение затрат оператора, из-за чего пошли в рост и тарифы. Однако, утверждает ФАС, ПАО «МТС» не предоставил соответствующих бумаг в адрес ведомства. Антимонопольная служба не получила обоснований случившегося.
В августе 2022-го произошло повторное повышение цен на ряд тарифных планов, в этот раз — на 8,4%. Позже, в сентябре и октябре нынешнего года, к цене добавилось приблизительно 9,7%. Суммарно за текущий год стоимость услуг для 28 миллионов абонентов выросла больше, чем на 20%. При этом уровень индексации составил 10,5% (по данным от последнего летнего месяца).
Интересы потребителей были нарушены, считает ФАС, потому что в повышении тарифного плана нет ни технологического, ни экономического, ни любого другого объяснения. Оператору было выдано предписание: ПАО «МТС» необходимо снизить цены до экономически обоснованного уровня. После проведения следственных мероприятий определят размер штрафа.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил ФАС проверить цены на строительные материалы после обращения Гильдии строителей Урала. Стройматериалы начали дорожать с весны прошлого года. Ценники прибавили в росте и на другие товары, в том числе на продукты питания.