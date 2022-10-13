ФАС обвиняет МТС в необоснованном повышении цен на абонентские услуги

В августе 2022-го произошло повторное повышение цен на ряд тарифных планов, в этот раз — на 8,4%. Позже, в сентябре и октябре нынешнего года, к цене добавилось приблизительно 9,7%. Суммарно за текущий год стоимость услуг для 28 миллионов абонентов выросла больше, чем на 20%. При этом уровень индексации составил 10,5% (по данным от последнего летнего месяца).