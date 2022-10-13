Группа южан избила дубинкой стоящего на коленях мужчину в Екатеринбурге

На записи видно, как несколько молодых людей по очереди избивают человека. После этого они заходят в автомобиль такси. Видно, что у одного из злоумышленников в руке дубинка, пишет Е1.
По данным издания все произошло 12 октября в 5 часов утра. Видео записала одна из свидетельниц событий. Она ехала домой на такси и хотела снять видео для подруги, но камера случайным образом переключилась с внутренней на внешнюю и запечатлела уличную драку.
Эти люди преследовали мужчину и стреляли в него. Он упал, и они начали его дубинками бить. Потом они начали убегать и три человека прыгнули в машину такси, где находилась я с водителем, - рассказала девушка.
После, по ее словам, южане выбежали обратно, а избитый остался лежать на асфальте. Помочь она ничем не смогла, так как водитель сразу же дал газу.