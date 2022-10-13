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Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК

Сегодня, 16:12
Фото: 1MI
В Нижний Тагил 12 октября на вертолете в ИК-13 представитель одной из ЧВК, сообщают источники TagilCity.ru. По их данным, после вербовки заключенных в колонии для бывших правоохранителей предложение частной военной компании приняли не менее 79 человек: уже 13 октября они отбыли с территории ИК.

По словам трех не взаимосвязанных между собой собеседников редакции, в среду 12 октября в Нижний Тагил прилетел вертолет с представителями ЧВК.

Для вертолета недалеко от колонии была подготовлена площадка, — рассказывает источник редакции.

Накануне посещения, по словам другого источника, в колонии подробно рассказывали о том, какая зарплата и перспективы.

Полтора месяца подготовки, потом туда. За месяц зарплата 100 тысяч, за выполнение боевой задачи — 100 тысяч. Если вернешься в цинковом гробу, то выплата 5 миллионов. А скорее всего, это так и будет, — говорит источник.

На следующий день вечером прибыл представитель военной компании, а после этого утром часть согласившихся уже уехали, поясняет информатор:

Вчера они еще были, а сегодня — их на территории уже нет. 

Редакция TagilCity.ru обратилась с официальным запросом в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области, чтобы выяснить, сколько заключенных в Свердловской области уже приняли подобные предложения по участию в СВО. На запрос редакции официального ответа на момент публикации не поступило, однако пришло электронное письмо:

Никакого набора не производится, ваша информация не соответствует действительности. 

Информаторы TagilCity.ru — не единственные заявившие в Свердловской области о вербовке заключенных в ЧВК. Ранее Европейско-азиатские новости сообщили, что с аналогичным предложением представитель ЧВК посетил ИК № 5 в Нижнем Тагиле.

Официального подтверждения изложенной выше информации нет — источники по понятным причинам не готовы общаться с раскрытием своих персон, однако настаивают на достоверности фактов, поэтому редакция публикует данные мнения источников. Отметим, что действующим законодательством Российской Федерации участие заключенных в боевых действиях не предусмотрено.

Для справки. Исправительная колония № 13 в Нижнем Тагиле является учреждением для бывших сотрудников правоохранительных органов. Лимит учреждения, по данным официального сайта ГУФСИН по Свердловской области, составляет 2010 человек. 

#Александра Логинова#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Нижний Тагил#Исправительная колония#Колония#Ик-13
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