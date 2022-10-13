Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК

По словам трех не взаимосвязанных между собой собеседников редакции, в среду 12 октября в Нижний Тагил прилетел вертолет с представителями ЧВК.
Для вертолета недалеко от колонии была подготовлена площадка, — рассказывает источник редакции.
Накануне посещения, по словам другого источника, в колонии подробно рассказывали о том, какая зарплата и перспективы.
Полтора месяца подготовки, потом туда. За месяц зарплата 100 тысяч, за выполнение боевой задачи — 100 тысяч. Если вернешься в цинковом гробу, то выплата 5 миллионов. А скорее всего, это так и будет, — говорит источник.
На следующий день вечером прибыл представитель военной компании, а после этого утром часть согласившихся уже уехали, поясняет информатор:
Вчера они еще были, а сегодня — их на территории уже нет.
Редакция TagilCity.ru обратилась с официальным запросом в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области, чтобы выяснить, сколько заключенных в Свердловской области уже приняли подобные предложения по участию в СВО. На запрос редакции официального ответа на момент публикации не поступило, однако пришло электронное письмо:
Никакого набора не производится, ваша информация не соответствует действительности.
Информаторы TagilCity.ru — не единственные заявившие в Свердловской области о вербовке заключенных в ЧВК. Ранее Европейско-азиатские новости сообщили, что с аналогичным предложением представитель ЧВК посетил ИК № 5 в Нижнем Тагиле.
Официального подтверждения изложенной выше информации нет — источники по понятным причинам не готовы общаться с раскрытием своих персон, однако настаивают на достоверности фактов, поэтому редакция публикует данные мнения источников. Отметим, что действующим законодательством Российской Федерации участие заключенных в боевых действиях не предусмотрено.
Для справки. Исправительная колония № 13 в Нижнем Тагиле является учреждением для бывших сотрудников правоохранительных органов. Лимит учреждения, по данным официального сайта ГУФСИН по Свердловской области, составляет 2010 человек.