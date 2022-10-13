Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК

В Нижний Тагил 12 октября на вертолете в ИК-13 представитель одной из ЧВК, сообщают источники TagilCity.ru. По их данным, после вербовки заключенных в колонии для бывших правоохранителей предложение частной военной компании приняли не менее 79 человек: уже 13 октября они отбыли с территории ИК.

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