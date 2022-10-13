Космонавт из Екатеринбурга стал командиром Международной космической станции

Символический ключ космонавту передала итальянский астронавт ESA Саманта Кристофоретти. После этого было произведено несколько ударов в корабельный колокол. Об этом сообщается в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
Ранее корабль «Союз МС-22» с екатеринбургским космонавтом стартовал с космодрома «Байконур» 21 сентября. В полете были запланированы десятки экспериментов. Их распределили между членами экипажа, в который, помимо Сергея, вошли россиянин Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио.
По словам Сергея Прокофьева, на него возложена ответственная задача – печатать на борту летного судна на 3D-принтере.
Она позволит нам создавать различные сплавы металлов, которые на земле в условиях гравитации сложно получить, – добавил космонавт.
Также он добавил, что в этой экспедиции запланировано множество внекорабельной работы. Космонавтам нужно будет пять раз выйти в открытый космос. Вернутся на Землю они 28 марта следующего года.