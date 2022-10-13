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Маршрутка с работниками фермы столкнулась с КАМАЗом в Свердловской области

Сегодня, 09:14
Четыре человека пострадали в аварии с маршрутным такси и КАМАЗом в Артинском городском округе Свердловской области. Водитель не предоставил преимущество.

12 октября около 16:00 часов на 30 километре дороги «Красноуфимск-Арти-Касли» мужчина 1973 года рождения за рулем «ГАЗ Луиндор», ехал сто стороны села Манчаж в сторону фермы. В момент, когда он выезжал на главную дорогу со второстепенной, он не предоставил преимущества КАМАзу с полуприцепом под управлением мужчины 1990 года рождения. Последний ехал со стороны Красноуфимска. В результате автомобили столкнулись, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. 

В результате аварии четыре пассажира маршрутки получили травмы. Женщины 45, 53 и 44 лет, а также мужчина 49 лет доставлены в местную больницу. Водители не пострадали.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что 49-летний водитель ГАЗа имеет стаж вождения 23 года. В 2022 году он уже дважды привлекался к административной ответственности по статье за превышение скорости. Также известно, что транспорт принадлежит местному сельскохозяйственному предприятию. Водитель вез сотрудников фермы на работу.

На месте проведены все необходимые действия, в том числе опрошены очевидцы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Авария#Пострадавшие#Ферма#Сотрудники#Общественный транспорт
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