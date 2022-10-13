Маршрутка с работниками фермы столкнулась с КАМАЗом в Свердловской области

12 октября около 16:00 часов на 30 километре дороги «Красноуфимск-Арти-Касли» мужчина 1973 года рождения за рулем «ГАЗ Луиндор», ехал сто стороны села Манчаж в сторону фермы. В момент, когда он выезжал на главную дорогу со второстепенной, он не предоставил преимущества КАМАзу с полуприцепом под управлением мужчины 1990 года рождения. Последний ехал со стороны Красноуфимска. В результате автомобили столкнулись, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии четыре пассажира маршрутки получили травмы. Женщины 45, 53 и 44 лет, а также мужчина 49 лет доставлены в местную больницу. Водители не пострадали.