Машина ГИБДД гналась за мотоциклом и столкнулась с «Ладой» в Каменске-Уральском

Видеозапись погони появилась в сети 12-го октября. Пассажирка отечественного автомобиля была доставлена в больницу с незначительными травмами.
Патрульный автомобиль преследовал мотоциклиста. Со слов правоохранителей, все спецсигналы были включены, однако оказавшиеся на месте событий очевидцы сняли случившееся на видеорегистратор. На кадрах не слышно работы сирен.
На запрос предоставить нам видео с патрульного автомобиля, ГИБДД отказали, — пишет «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ».
Полицейские также рассказали сообществу, что по данному факту проводится проверка.