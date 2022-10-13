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Машина ГИБДД гналась за мотоциклом и столкнулась с «Ладой» в Каменске-Уральском

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI
Наряд ДПС с включенными проблесковыми маячками преследовал мотоциклиста в Каменске-Уральском 11-го октября. На перекрестке улиц Октябрьская — Исетская машина правоохранителей врезалась в «Лада Веста». Пострадала женщина.

Видеозапись погони появилась в сети 12-го октября. Пассажирка отечественного автомобиля была доставлена в больницу с незначительными травмами.

Патрульный автомобиль преследовал мотоциклиста. Со слов правоохранителей, все спецсигналы были включены, однако оказавшиеся на месте событий очевидцы сняли случившееся на видеорегистратор. На кадрах не слышно работы сирен.

На запрос предоставить нам видео с патрульного автомобиля, ГИБДД отказали, — пишет «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ».

Полицейские также рассказали сообществу, что по данному факту проводится проверка.

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