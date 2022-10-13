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Мука, сахар и соль подешевели в Свердловской области

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Снижение цен на сахар, соль, муку и другие продукты зафиксировал Свердловскстат за неделю с 3 по 10 октября 2022 года.

Так, в среднем сахар в магазинах региона стоил 69,10 рубля (-1,34%), соль — 17,65 рубля (-0,31%), а мука подешевела до 53,48 рубля (-0,15%). Также в цене немного снизилась курица (до 165,18 рубля), молоко (до 66,14 рубля), гречка (до 129,78 рубля), макароны (до 117,12 рубля) и водка (до 663,11 за литр).

Самое большое повышение цены зафиксировано на помидоры, килограмм обходился свердловчанам в 97,57 рубля (+10,39%). Также увеличилась стоимость таких овощей, как капуста, свекла и огурцы.

За десяток яиц покупатели платили в среднем 75,54 рубля (+0,95%), за литр подсолнечного масла — 131,39 рубля (+0,21%), а за килограмм пшеничного хлеба — 83,42 рубля (+0,15%). Помимо этого подорожали бананы, чай, рис, сыр и колбаса, рыба, говядина и другие продукты.

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