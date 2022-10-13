Мука, сахар и соль подешевели в Свердловской области

Так, в среднем сахар в магазинах региона стоил 69,10 рубля (-1,34%), соль — 17,65 рубля (-0,31%), а мука подешевела до 53,48 рубля (-0,15%). Также в цене немного снизилась курица (до 165,18 рубля), молоко (до 66,14 рубля), гречка (до 129,78 рубля), макароны (до 117,12 рубля) и водка (до 663,11 за литр).
Самое большое повышение цены зафиксировано на помидоры, килограмм обходился свердловчанам в 97,57 рубля (+10,39%). Также увеличилась стоимость таких овощей, как капуста, свекла и огурцы.
За десяток яиц покупатели платили в среднем 75,54 рубля (+0,95%), за литр подсолнечного масла — 131,39 рубля (+0,21%), а за килограмм пшеничного хлеба — 83,42 рубля (+0,15%). Помимо этого подорожали бананы, чай, рис, сыр и колбаса, рыба, говядина и другие продукты.