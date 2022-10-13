Музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос» открылся после ремонта

В результате администрация Нижнего Тагила помогла найти подходящее здание, а спустя несколько месяцев обновленное пространство приняло первых гостей. 12 октября открылась лишь первая очередь проекта — просторный зал, входная группа и торговая точка. Теперь жители и гости города смогут побывать на мастер-классе от мастеров, познакомиться с творчеством тагильских ремесленников и приобрести легендарные изделия с ручной росписью.