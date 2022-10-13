Музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос» открылся после ремонта

Обновленное здание музейно-производственного комплекса «Тагильский поднос» открылось 12 октября на улице Балакинской, 1 в Нижнем Тагиле. О необходимости создания нового помещения для визитной карточки народного художественного промысла города ранее говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева. Глава региона посетил производство расписных подносов, которым руководит Андрей Васильев, в прошлом году и поручил местным властям помочь предпринимателю в подборе другой площадки.
В результате администрация Нижнего Тагила помогла найти подходящее здание, а спустя несколько месяцев обновленное пространство приняло первых гостей. 12 октября открылась лишь первая очередь проекта — просторный зал, входная группа и торговая точка. Теперь жители и гости города смогут побывать на мастер-классе от мастеров, познакомиться с творчеством тагильских ремесленников и приобрести легендарные изделия с ручной росписью.
Новый объект станет домом для развития народного промысла и местом притяжения туристов, которые желают обучиться ремеслу или приобрести изделия, уверен уроженец Нижнего Тагила, врио министра по инвестициям и развитию Свердловской области Евгений Тиханов.
Тагильский поднос — это достояние не только Нижнего Тагила, но и всей Свердловской области, всего Урала. Очень хочется пожелать команде больших успехов в развитии этого непростого дела. Спасибо, что чтите традицию, продолжаете династию мастеров, — сказал Евгений Тиханов.
Развитие народных промыслов — заслуга искусных мастеров Нижнего Тагила, добавил глава города Владислав Пинаев. Градоначальник поделился, что всегда приобретает изделия в качестве подарка от лица муниципалитета. Так, в этом году мэрия подарила тагильский поднос новому побратиму города — главе Луганска.
Это всесторонний объект. Он является частью туристического маршрута, в то же время торгово-производственным объектом, где создают изделия, которые в дальнейшем можно приобрести. Самое главное, что у мастеров, которые продолжают тагильские народные промыслы, появилось оборудованное место. Пусть развивается, мы только будем приветствовать и помогать. Центр туризма постоянно представляет работы наших мастеров на всех выставках. Выезд организует министерство инвестиции и развития Свердловской области, — отметил Владислав Пинаев.
Развитием народного художественного промысла в Нижнем Тагиле занимается Андрей Васильев — сын знаменитого мастера камнерезного искусства Виктора Васильева. По словам руководителя центра, во время второй очереди реконструкции планируется ремонт производственных помещений, а также открытие музея современных ручных изделий из металла, камня, бересты.
Камнерезным делом и подносным производством я занимаюсь 22-й год. Втянул меня в это мой отец [Виктор Васильев]. К сожалению, сейчас его нет. Но я бы очень хотел сказать ему огромное спасибо. Он к этому шел 35 лет и, в принципе, всего добился, — сказал директор «Тагильского подноса» Андрей Васильев.
В магазине нового центра на улице Балакинской, 1 организована выставка работ художника-камнереза Виктора Васильева. Посетители могут увидеть легендарные каменные одуванчики с подсветкой, подснежники, ветки рябины и вербы. Коллекция работ Виктора Васильева включает в себя 140 изделий, в числе которых 50 каменных цветов. Сейчас часть работ находится на выставке камнерезного искусства Урала.
Мечта Андрея Васильева, как и его отца, — создать первый и единственный в мире музей каменных цветов.