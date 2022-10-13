Народный контроль Урал: в Екатеринбурге начался передел рынка домофонных услуг

В Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области пояснили, что для установления ответственных за содержание домофонов, необходимо понимать, на каком основании оборудование было установлено в МКД. Домофоны могут являться собственностью как владельцев квартир в МКД, так и организаций, заключивших договоры с отдельными жильцами. Данный случай не относится к ответственности Госжилнадзора.