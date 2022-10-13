Народный контроль Урал: в Екатеринбурге начался передел рынка домофонных услуг

Правозащитная организация «Народный контроль Урал» провела расследование на рынке домофонных услуг Екатеринбурга после коллективного обращения жителей. Ранее количество потребителей было равномерно распределено между десятками компаний по всему городу — «Петруня», «Факториал-ЕК», «Бастион», «Русич» и прочие. Однако, по итогам проверки общественников, с прошлого года ситуация поменялась из-за работы новой фирмы из другого региона.
Замена без разрешения собственников
Со слов екатеринбуржцев, сотрудники «Цифрал-сервис» заменили часть подъездных домофонов на свое оборудование. При этом потребители не жаловались на работу предыдущей компании — домофоны исправно работали, а смена обслуживающей фирмы не входила в планы жильцов.
Правомерно или нет, нам заменяют домофоны в домах на улицах Бебеля, 154 и Софьи Перовской, 119. До замены панели нас обслуживала другая фирма, и к ней у нас никаких претензий не было, — написала жительница Екатеринбурга в «Народный контроль Урала».
О смене оборудования жители узнавали из объявления на подъезде. В уведомлении было указано, что «с июля 2021 года обслуживание домофонов переходит к единому федеральному оператору „Цифрал-сервис“ в порядке универсального правопреемства».
По словам общественников, в 2022 году в Екатеринбурге неизвестными было демонтировано более 200 домофонов различных фирм.
Собственники квартир составили акты о демонтаже оборудования и обратились с ними в полицию, требуя возбудить уголовное дело. Правоохранители отказали. В одном из ответов ведомства говорится, что полицейский не смог провести проверку, так как владельцы фирмы не открыли дверь и не явились по повестке.
Пострадавшие фирмы также обращались в полицию, но получили отказ. А одна из контор, ранее обслуживавшая дом, публично заявила о миллионном убытке. В пресс-службе полиции Екатеринбурга сообщили, что заявлений от компаний не поступало.
Жильцы МКД рассказали, что через некоторое время на месте демонтированных коробок появились оборудование фирмы «Цифрал-Сервис».
В Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области пояснили, что для установления ответственных за содержание домофонов, необходимо понимать, на каком основании оборудование было установлено в МКД. Домофоны могут являться собственностью как владельцев квартир в МКД, так и организаций, заключивших договоры с отдельными жильцами. Данный случай не относится к ответственности Госжилнадзора.
Отвечая на вопрос об организации контроля за процедурой смены оборудования домофонных компаний сообщаем, что данный вопрос не подпадает под надзор Департамента в связи отсутствием на это компетенции. В случае, если организации полагают, что в отношении их имущества совершены противоправные действия, в частности хищение, с указанным вопросом необходимо обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, — пояснили в ведомстве.
Протоколы собраний собственников
На момент замены домофонов компания «Цифрал-сервис» располагала протоколами собраний собственников квартир. Некоторые жильцы предполагают, что документы фальсифицированы.
За многих владельцев квартир расписывались несовершеннолетние лица, а также арендаторы квартир, а не собственники. Встречались и откровенно «липовые» автографы, — рассказали правозащитники.
После обращений екатеринбуржцев правозащитная организация «Народный контроль Урал», как рассказал ее руководитель Евгений Медведев, провела собственное расследование деятельности «Цифрал-сервис».
Утечка налогов
Согласно открытым данным, фирма «Цифрал-сервис» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Правозащитники организации «Народный контроль Урал» утверждают, что их запросы в налоговую службу позволили узнать: компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге по адресу: аллея Липовая, 9, литера А. И налоги платит там же.
В столице Урала «Цифрал-сервис» оформляет договоры от имени петербургского офиса, в дальнейшем оборудование обслуживает субподрядчик «Домофон сервис плюс», который также не зарегистрирован в Екатеринбурге. Компания была создана в Кургане, сейчас находится в Челябинске. По данным системы «СПАРК», в 2021 году «Цифрал-сервис» заработал более 92 млн рублей.
Правозащитники и екатеринбуржцы предполагают, что схему работы на рынке услуг компания начала реализовывать после слияния с организацией «ЭР-Телеком», которую ранее приобрел миллиардер Андрей Кузяев.
Зачем новоявленные домофонщики из «Цифрала» городят такой сложный огород и почему упорно не регистрируют бизнес в Екатеринбурге — сплошная загадка. Если «Цифрал-Сервис» реализует свои планы по «захвату» всего домофонного рынка столицы Урала, налоги из этого сектора полностью уйдут из региона. Речь идет уже о сотнях миллионов рублей, — отмечают правозащитники.
По данным правозащитной организации, компания «Цифрал-Сервис» работает еще в 27 городах России, а также на Украине. Российская и украинская компании схожи как на уровне бренда, так и комплекса услуг.
Юристы отмечают, что деятельность крупных компаний в регионе без регистрации не соответствует действующему законодательству.
Сообщать в налоговый орган о территории действия компании — обязанность налогоплательщика. Сообщение формируется либо в виде соответствующего уведомления, либо внесением изменений в устав и в ЕГРЮЛ — в зависимости от вида подразделения, расположенного вне территориальной привязки головной компании. За содеянное положен оборотный штраф в размере 10%, но не менее 40 000 рублей — незнание закона не освобождает от ответственности, а тем более игнорирование его положений, закрепленных на уровне Налогового кодекса, — сказала гендиректор компании «МаВо», оказывающей услуги по юридическим консультациям бизнеса, Марина Володина.
Если компания из другого региона нанимает людей на местах массово, арендует офисы, склады, то такая работа без открытия представительства в регионе не соответствует законодательству, пояснил гендиректор ГК CS Medica Михаил Мальков.
Главным критерием выступают сотрудники, поскольку нанимая сотрудников на местах, необходимо оплачивать НДФЛ за них в местный бюджет и необходимо предоставлять им рабочее место, что невозможно без регистрации обособленного подразделения, — отметил Михаил Мальков.