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Названа причина закрытия Тагилстроевского отдела ЗАГС в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:37
Фото: 1MI
Отделение Тагилстроевского ЗАГС в Нижнем Тагиле было объединено с Ленинским отделением при реорганизации структуры регионального ведомства. ЗАГС на улице Гвардейская, 28 был закрыт.

Реорганизация управления ЗАГС Свердловской области завершилась в 2021 году. Все территориальные отделы региона были объединены в единую структуру. Это позволило эффективнее реализовывать полномочия ведомства и избегать дублирования функций.

В отделе ЗАГС Тагилстроевского района ежегодно регистрировалось почти в два раза меньше актов гражданского состояния, чем в отделе Ленинского района. Например, в 2020 году в отделе ЗАГС, ранее располагавшемся на улице Гвардейской, 28, было зарегистрировано 3 474 акта, тогда как в Ленинском — 5 975, — рассказала журналисту TagilCity.ru замначальника управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.

На сегодняшний день жители Нижнего Тагила могут получить услуги по госрегистрации актов гражданского состояния в отделах ЗАГС Ленинского и Дзержинского районов, а также в МФЦ по адресам:

  • улица Горошникова, 64;
  • улица Окунева, 22;
  • проспект Вагоностроителей 64;
  • улица Космонавтов, 45,
  • улица Металлургов, 46.
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