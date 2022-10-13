Названа причина закрытия Тагилстроевского отдела ЗАГС в Нижнем Тагиле

Реорганизация управления ЗАГС Свердловской области завершилась в 2021 году. Все территориальные отделы региона были объединены в единую структуру. Это позволило эффективнее реализовывать полномочия ведомства и избегать дублирования функций.
В отделе ЗАГС Тагилстроевского района ежегодно регистрировалось почти в два раза меньше актов гражданского состояния, чем в отделе Ленинского района. Например, в 2020 году в отделе ЗАГС, ранее располагавшемся на улице Гвардейской, 28, было зарегистрировано 3 474 акта, тогда как в Ленинском — 5 975, — рассказала журналисту TagilCity.ru замначальника управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.
На сегодняшний день жители Нижнего Тагила могут получить услуги по госрегистрации актов гражданского состояния в отделах ЗАГС Ленинского и Дзержинского районов, а также в МФЦ по адресам: