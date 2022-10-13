Поселок Калиново Невьянского городского округа хранит легенду: итальянское серебро

В Калиново Невьянского городского округа лыжные условия великолепные — рельеф отличный. Горы, спуски, темно-синий Таватуй. Вокруг озера в лесу прекрасные трассы. Природа, как легенда.
Альфис Макамединов — тоже легенда Калиново, и это навсегда. Он трехкратный серебряный призер Зимних Паралимпийских игр в Турине в 2006 году на лыжных дистанциях 20 км классикой, 10 км классикой и 12,5 км в биатлоне.
Дело было в Италии:
Бегу в основном на плечевом поясе, даже на одних руках. Нога не сгибается. На всех трассах классическим ходом я одну лыжу «мажу», потому что я не могу толкнуться, колено-то ведь не работает. 20 км отбежал на одних руках. Проиграл первому месту 1,5 секунды.
Альфис Макамединов — заслуженный мастер спорта России по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с ПОДА. 13(!)-кратный чемпион России, а сколько-кратный призер — он со счету сбился.
Не только мне — всем великим спортсменам помогает труд, труд, еще раз труд. Трудолюбие. Не жалеть себя, заставлять даже. Любые слабости отвергать. Работать. Результат появится.
В детстве на лень свободного времени не оставалось. У семьи в Калиново хозяйство, курочки, с утра покосы. Потом школа, тренировки. Вечером хочется с пацанами успеть пробежать поселок туда-сюда не по разу — машин было мало, раздолье.
Может, поэтому в нас, лыжниках, заложена выносливость и сердечные способности, — считает Альфис.
В 1975 году привалила поселковым ребятам удача. В Калиново появился Михал Григорич. «Михал Григорич» — ни больше ни меньше Михаил Григорьевич Чумичев, заслуженный тренер РСФСР по лыжным гонкам. И поставил на лыжи Альфиса Макамединова, будущего трехкратного паралимпийского призера.
Если бы сразу направился Альфис Макамединов в большой спорт, легенда Калиново могла бы звучать иначе. Однако после армии, техникума и института пошел он работать тренером-преподавателем лыжных гонок в спортивную школу.
Инвалидность Альфис получил в 26 лет. Была травма колена и 4 операции. Коленный сустав блокирован. Это значит, что нога прямая, а коленный сустав не сгибается вообще никак.
Но лыжи никто бросать и не думает:
Узнал, что в области в 2001 году соревнования инвалидов, поехал и «засветился». Выехал на областные, потом сразу на всероссийские соревнования в Пермь. Выиграл 2 дистанции. До Солт-Лейк-Сити меньше года. Не взяли: «Как таких брать неизвестных».
По телевизору Альфис, жена Ирина и весь поселок наблюдали, как в США один за другим проигрывают наши спортсмены, у которых Альфис только что выиграл.
Но включили в сборную. В состав паралимпийской сборной страны уралец входил с 2002 по 2010 годы как сильнейший лидер. Тренировался в лыжах и биатлоне с несгибаемой волей. Результат все знают: три паралимпийских серебра.
По завершении спортивной карьеры Альфис Макамединов работает тренером в Детско-юношеской спортивной школе в Калиново. Спортсмен рассказывает:
Детей обучаю лыжному спорту. Ребята играют в волейбол, футбол, баскетбол — и я с ними. Выступаю на соревнованиях на местном уровне и стараюсь показывать результаты. Развиваюсь сам, и дети подтягиваются, глядя на меня. Вот этот их внутренний порыв дает мне радость жить.
А потом легендарно ответственный тренер вздыхает:
Хотелось бы еще роллерные трассы, освещенки. Если такое будет, можем чемпионов растить у нас, в Калиново. Хотелось бы помощи с инвентарем. Тяжело вырастить на плохих лыжах хорошего чемпиона.
Проект #безграничные_возможности2022 познакомился с Альфисом Макамединовым на его рабочем месте и в кругу семьи. Оператору Александру сложно сдержать эмоции:
Обалденный чел! Поснимал, как он тренирует детишек на стадионе, как он с семьей в настольный теннис играет, фотки пофотографировал. Супер! Скромный, очень приятный и добрый, немного стеснялся про себя говорить, но все огонь!
Зима в Калиново свежа. Морозец. Скрипит под ногами и искрится под слепящим солнцем утренний снег. Пушистые лапы сосен роняют гроздья белого снега под весом отдыхающей птицы. Среди спящих зимних берез появляется всем знакомая фигура. Это Альфис Макамединов прокладывает трассу для юных воспитанников лыжной секции.
И каждый встречный ему улыбнется и пожелает здоровья. Не потому, что у него медали, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» и звание «Почетный гражданин города Невьянска». А потому, что его уважают. Человек хороший.