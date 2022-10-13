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После падения мальчика с лестницы в школе Асбеста прокуратура начала проверку

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
В школе №16 Асбеста ученик 2 класса, поднимаясь по лестнице, ударился головой и получил травмы.

Известно, что ученик находился в школе в группе продленного дня. По лестнице он шел после столовой. ЧП случилось 11 октября. После этого прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас ребенок лежит в больнице, где ему оказывают медпомощь. Прокуратуре предстоит выяснить, как быстро ребенку оказали помощь и оповестили его бабушку о ЧП.

В результате будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге медики спасают жизнь школьнику. Ему сделали операцию. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. 

В Екатеринбурге врачи спасают жизнь второклассника получившего травму головы в школе
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#Елена Озерова#Новости УрФО#Происшествия#Травма#Ребенок#Школа
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