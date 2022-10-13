После падения мальчика с лестницы в школе Асбеста прокуратура начала проверку

Известно, что ученик находился в школе в группе продленного дня. По лестнице он шел после столовой. ЧП случилось 11 октября. После этого прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас ребенок лежит в больнице, где ему оказывают медпомощь. Прокуратуре предстоит выяснить, как быстро ребенку оказали помощь и оповестили его бабушку о ЧП.
В результате будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге медики спасают жизнь школьнику. Ему сделали операцию. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.