Потерявшему в пожаре дочь екатеринбуржцу отказано в возбуждении уголовного дела

ЧП случилось в ночь на 20 июля. Тело ребенка пожарные нашли, уже потушив пламя. Следователи, проведя проверку, пришли к выводу, что в гибели ребенка нет виновных. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
В качестве причины пожара они указали «стечение обстоятельств». Следователями установлено, что нагрелась проводка, и произошло короткое замыкание. Также в постановлении указано, что на месте пожара не были обнаружены следы бензина или горюче-смазочных материалов. В возбуждении уголовного дела было отказано.
Напомним, что после пожара отец девочки оказался в больнице на несколько дней. Спасти ребенка ни ему, ни супруге, в злополучный день не удалось. Они предположили, что девочка проснулась от запаха гари в ту ночь первой, после чего спустилась на первый этаж и спряталась за мебелью.