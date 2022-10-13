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Потерявшему в пожаре дочь екатеринбуржцу отказано в возбуждении уголовного дела

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
СК завершил проверку по факту пожара в садовом домике на окраине Екатеринбурга, где в пожаре скончалась 4-летняя девочка. Расследование проводить они не будут.

ЧП случилось в ночь на 20 июля. Тело ребенка пожарные нашли, уже потушив пламя. Следователи, проведя проверку, пришли к выводу, что в гибели ребенка нет виновных. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

В качестве причины пожара они указали «стечение обстоятельств». Следователями установлено, что нагрелась проводка, и произошло короткое замыкание. Также в постановлении указано, что на месте пожара не были обнаружены следы бензина или горюче-смазочных материалов. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Напомним, что после пожара отец девочки оказался в больнице на несколько дней. Спасти ребенка ни ему, ни супруге, в злополучный день не удалось. Они предположили, что девочка проснулась от запаха гари в ту ночь первой, после чего спустилась на первый этаж и спряталась за мебелью.

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