Потерявшему в пожаре дочь екатеринбуржцу отказано в возбуждении уголовного дела

Напомним, что после пожара отец девочки оказался в больнице на несколько дней. Спасти ребенка ни ему, ни супруге, в злополучный день не удалось. Они предположили, что девочка проснулась от запаха гари в ту ночь первой, после чего спустилась на первый этаж и спряталась за мебелью.