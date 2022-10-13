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Пять человек чуть не погибли в пожаре из-за свечи в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:03
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле мужчина зажег свечу и поставил на стол возле дивана. Произошел пожар. Пять жителей дома эвакуировали спасатели, они могли задохнуться от угарного газа.

ЧП случилось 12 октября. Спасателям о воспламенении стало известно в 17.31. Горела квартира по улице Захарова, д.5. Об этом сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Известно, что квартира принадлежала матери, воспитывающей троих детей. На момент возгорания в жилье находился один человек – мужчина. Он зажег свечу и оставил ее в месте, в котором по технике безопасности ее оставлять нельзя.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

На время мужчина отлучился из комнаты, а когда вернулся, увидел, как свеча падает на диван и начинается пожар. Самостоятельно потушить пламя ему не удалось, он вызвал спасателей.

В результате возгорания оказалось повреждено домашнее имуществ. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома. По лестнице с помощью спасательных устройств было спасено пять человек, для которых существовала угроза отравления угарным газом. Еще 20 человек и семь детей смогли выбежать из дома самостоятельно.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пламя#Эвакуация#Свеча#Елена Озерова
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