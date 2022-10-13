Пять проездов во дворах Нижнего Тагила отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»

Компания стала единственной участницей аукциона, тендер признан несостоявшимся. Контракт с МУП «Тагилдорстрой» заключен на 7,57 миллиона рублей.
Износ дорожного покрытия на объектах составляет от 10 до 75%. Согласно договору, фирма за 40 дней должна провести ремонт на следующих адресах:
После подготовительных и демонтажных работ, строители уложат новый асфальт или тротуарную плитку, установят бортовые камни и люки канализации. Гарантия на основание дорожной одежды составит не менее шести лет.
Сегодня (12 октября — прим. ред.) мы уже начали работы на проспекте Вагоностроителей, вырезаем старый асфальт. Там площадь участка составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Объекты будем ремонтировать по очереди, — рассказал журналисту TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
МУП «Тагилдорстрой» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году. Организация занимается не только ремонтом дорог, в том числе и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фирма выступала и является подрядчиком на многих объектах города, например, реконструирует парки и скверы, занимается ремонтом ГДДЮТ, чистит Черноисточинский пруд от донных отложений. За время работы тагильский МУП был поставщиком в 89 госконтрактах на сумму более 11 миллиардов рублей.