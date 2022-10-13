Пять проездов во дворах Нижнего Тагила отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»

МУП «Тагилдорстрой» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году. Организация занимается не только ремонтом дорог, в том числе и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фирма выступала и является подрядчиком на многих объектах города, например, реконструирует парки и скверы, занимается ремонтом ГДДЮТ, чистит Черноисточинский пруд от донных отложений. За время работы тагильский МУП был поставщиком в 89 госконтрактах на сумму более 11 миллиардов рублей.