Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в зоне СВО

Власти скорбят вместе с родными погибших, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Также они пообещали помочь родственникам скончавшихся мужчин.
В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам им выплатят по 1 миллиону рублей. Также им окажут психологическую помощь, сообщает издание «Курс дела» со ссылкой на правительство Челябинской области.
О подробностях смертей мужчин не сообщается. По данным 59.ru, призывники погибли в зоне специальной военной операции.
Напомним, ранее TagilCity cообщало, что челябинские депутаты муниципального уровня получили повестки в рамках частичной мобилизации. На фронт отправятся депутаты из восьми муниципальных образований.