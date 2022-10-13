TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в зоне СВО

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI
Пятеро призванных из коркинского военного комиссариата жителей Челябинской области погибли в зоне специальной военной операции. Информацию подтвердили в военкомате.

Власти скорбят вместе с родными погибших, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Также они пообещали помочь родственникам скончавшихся мужчин.

В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам им выплатят по 1 миллиону рублей. Также им окажут психологическую помощь, сообщает издание «Курс дела» со ссылкой на правительство Челябинской области.

О подробностях смертей мужчин не сообщается. По данным 59.ru, призывники погибли в зоне специальной военной операции.

Напомним, ранее TagilCity cообщало, что челябинские депутаты муниципального уровня получили повестки в рамках частичной мобилизации. На фронт отправятся депутаты из восьми муниципальных образований.

Читайте также:
Друзья рассказали об умершем от остановки сердца мобилизованном в ЕланиМоскалькова: уголовное дело о смерти трёх мобилизованных в Елани не возбуждалосьОмбудсмен РФ прокомментировала ситуацию с погибшими в учебном центре Елань
#Елена Озерова#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Призыв#Погибли
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Вчера, 08:28
Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты
Вчера, 17:11
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Вчера, 16:45
Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги оценили в 2 миллиона рублей
Сегодня, 10:43
Пять проездов во дворах Нижнего Тагила отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»
Сегодня, 10:41
Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ
Сегодня, 10:33