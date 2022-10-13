Расписание трамваев изменится в Нижнем Тагиле

Коррективы в расписание внесены по просьбам пассажиров. Это обеспечит пересадку между трамваями 3 маршрута (малое кольцо) и 15 маршрута (при движении от Новой Кушвы в сторону ГГМ) в рабочие дни, сообщили на муниципальном предприятии «Тагильский трамвай».
3 маршрут, изменения вносятся на три рейса после 20:20 от ул. Островского только по малому кольцу (по часовой стрелке, ул. Островского – Выя – Красный Камень – центр – ул. Островского). Рейсы сдвинуты позже на 2-8 минут, - отметили в МУП «Тагильский трамвай».
Сдвоенная остановка организована на ООТ «Драмтеатр». Это позволит пересесть пассажирам между трамваями 3 и 15 маршрутов. Вечером, в 21:27-21:28, два вагона будут одновременно стоять на остановке в ожидании пересаживающихся.