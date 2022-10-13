Расписание трамваев изменится в Нижнем Тагиле

Коррективы в расписание внесены по просьбам пассажиров. Это обеспечит пересадку между трамваями 3 маршрута (малое кольцо) и 15 маршрута (при движении от Новой Кушвы в сторону ГГМ) в рабочие дни, сообщили на муниципальном предприятии «Тагильский трамвай».