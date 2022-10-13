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Референдум по присоединению к Свердловской области просят провести жители Катайска

Сегодня, 12:44
Жители Катайска (Курганская область) просят провести референдум по присоединению к Свердловской области. Омбудсмен по правам человека обещал довести информацию до губернатора области.

Желание провести референдум по присоединению Катайского округа к Свердловской области было озвучено жителями во время встречи с омбудсменом Борисом Шалютиным. На встрече также присутствовали глава округа Глеб Морозов и заместитель прокурора. Об этом сообщается в паблике «Типичный Катайск» в ВК.

Информацию о встрече с омбудсменом жители разместили в городском сообществе во "Вконтакте". Уполномоченный по правам человека ответил горожанам в комментарии под постом. 

Что касается заявления в конце беседы одного из присутствовавших о намерении провести референдум о выходе из Курганской области, эта тема не относится к ведению уполномоченного по правам человека, тем не менее, я пообещал довести информацию до руководства области, — написал Борис Шалютин.

На встрече с омбудсменом жители рассказали, что население считает Катайск городом-изгоем, обделённый областным вниманием. Поэтому горожане готовы провести референдум по присоединению к Свердловской области.

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#Общество#Референдум#Встреча#Уполномоченный по правам человека#Федор Быстров
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