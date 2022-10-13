Референдум по присоединению к Свердловской области просят провести жители Катайска

Желание провести референдум по присоединению Катайского округа к Свердловской области было озвучено жителями во время встречи с омбудсменом Борисом Шалютиным. На встрече также присутствовали глава округа Глеб Морозов и заместитель прокурора. Об этом сообщается в паблике «Типичный Катайск» в ВК.