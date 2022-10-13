Референдум по присоединению к Свердловской области просят провести жители Катайска

Желание провести референдум по присоединению Катайского округа к Свердловской области было озвучено жителями во время встречи с омбудсменом Борисом Шалютиным. На встрече также присутствовали глава округа Глеб Морозов и заместитель прокурора. Об этом сообщается в паблике «Типичный Катайск» в ВК.
Информацию о встрече с омбудсменом жители разместили в городском сообществе во "Вконтакте". Уполномоченный по правам человека ответил горожанам в комментарии под постом.
Что касается заявления в конце беседы одного из присутствовавших о намерении провести референдум о выходе из Курганской области, эта тема не относится к ведению уполномоченного по правам человека, тем не менее, я пообещал довести информацию до руководства области, — написал Борис Шалютин.
На встрече с омбудсменом жители рассказали, что население считает Катайск городом-изгоем, обделённый областным вниманием. Поэтому горожане готовы провести референдум по присоединению к Свердловской области.