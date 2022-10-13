Сотрудники УГМК будут заправляться по топливным картам от «Газпром нефти»

Программа для металлургов и горняков стартовала в июле этого года. Ожидается, что не менее трети сотрудников УГМК смогут заправлять свои автомобили по топливным картам в рамках зарплатного проекта. В настоящее время виртуальные карты «ОПТИ 24» получили более 9 тысяч пользователей. С каждым днем объем их выпуска постоянно растет.