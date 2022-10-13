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Сотрудники УГМК будут заправляться по топливным картам от «Газпром нефти»

Сегодня, 09:27
Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Региональные продажи»
«Газпромнефть-Региональные продажи» обеспечит сотрудников Уральской горно-металлургической компании (УГМК) топливными картами «ОПТИ 24». Благодаря партнерской программе работники всех организаций, предприятий и партнеров УГМК могут заправиться на АЗС «Газпромнефть» с существенной скидкой.

Программа для металлургов и горняков стартовала в июле этого года. Ожидается, что не менее трети сотрудников УГМК смогут заправлять свои автомобили по топливным картам в рамках зарплатного проекта. В настоящее время виртуальные карты «ОПТИ 24» получили более 9 тысяч пользователей. С каждым днем объем их выпуска постоянно растет.

Сотрудники УГМК могут подать заявку по месту работы, затем оформить виртуальную карту в приложении «ОПТИ 24», где удобно отслеживать расходы по заправкам. Стоимость приобретенного топлива вычитается из зарплаты работника.

Идея обеспечить сотрудников более дешевым топливом возникла у одного из сотрудников компании — соответствующее предложение он подал в корпоративную «Фабрику идей», рассказал директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев.

Мы постоянно работаем над повышением комфорта сотрудников УГМК и вовлекаем в этот процесс всех желающих коллег. География предприятий УГМК очень широкая, многие добираются на работу из отдаленных населенных пунктов. А топливные карты позволят нашим коллегам-автомобилистам существенно экономить личные траты на топливо, — отметил руководитель. 

Для удобства сотрудников УГМК организация «Газпромнефть-Региональные продажи» отказались от пластика, выпустив виртуальные карты. Данная технология позволяет сократить время оформления.

Это первый масштабный проект по выдаче топливных карт сотрудникам нашего партнера в рамках зарплатного проекта. Общий объем потребления топлива сотрудниками УГМК уже составил более 700 тысяч литров и наблюдается тенденция к дальнейшему активному росту. По сотрудничеству с УГМК мы проводим интеграционные доработки в мобильном приложении «ОПТИ 24» для зарплатного проекта, чтобы каждому сотруднику было еще удобнее отслеживать свои расходы, — рассказал генеральный директор ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» Валерий Ледовских.

Напомним, медеплавильный комбинат «Святогор» (входит в состав УГМК) направил средства на газификацию десяти многоэтажек в Красноуральске.

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#Ульяна Савина#Топливо#Газпром#УГМК#Общество
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