Студент УрГГУ в Екатеринбурге погиб в ходе спецоперации на Украине

Иван учился в УГГУ по целевому направлению, сообщили в учебном заведении. Студент собирался пойти по стопам отца, который занимается на комбинате планированием ремонтов, сообщили в университете.
В университете Овсянов возглавлял студотряд охраны правопорядка. Отряд помогал поддерживать безопасность во время массовых мероприятий.
После срочной службы в рядах ВС РФ, Иван восстановился. С началом спецоперации на Донбассе записался добровольцем в ряды российской армии.
Студенты, преподаватели и сотрудники УГГУ выражают глубокую признательность и благодарность родителям Ивана за воспитание сына.
24 февраля 2022 года президент России объявил о проведении спецоперации на территории Украины для защиты граждан Донбасса. C 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.