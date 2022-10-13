Студент УрГГУ в Екатеринбурге погиб в ходе спецоперации на Украине

24 февраля 2022 года президент России объявил о проведении спецоперации на территории Украины для защиты граждан Донбасса. C 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.