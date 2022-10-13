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Студент УрГГУ в Екатеринбурге погиб в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 11:16
Иван Овсянов в июне 2022 года ушел добровольцем в ДНР. В сентябре стрелок Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории Донбасса.

Иван учился в УГГУ по целевому направлению, сообщили в учебном заведении. Студент собирался пойти по стопам отца, который занимается на комбинате планированием ремонтов, сообщили в университете.

В университете Овсянов возглавлял студотряд охраны правопорядка. Отряд помогал поддерживать безопасность во время массовых мероприятий.

После срочной службы в рядах ВС РФ, Иван восстановился. С началом спецоперации на Донбассе записался добровольцем в ряды российской армии.

Студенты, преподаватели и сотрудники УГГУ выражают глубокую признательность и благодарность родителям Ивана за воспитание сына.

24 февраля 2022 года президент России объявил о проведении спецоперации на территории Украины для защиты граждан Донбасса. C 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.

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