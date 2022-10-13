Супруга погубившего ребенка в ДТП в Первоуральске просит отпустить его на свободу

Максиму Худышкину грозит до семи лет колонии. Супруга Елена переживает, что, если мужа посадят, она не справится в одиночку. Она живет в частном доме. У нее есть еще двое детей. Младший ребенок, которому сейчас восемь лет, тоже был с отцом в машине в момент ДТП. Женщина не хочет, чтобы дети, потерявшие сестру, попрощались б еще и с отцом.