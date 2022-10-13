Супруга погубившего ребенка в ДТП в Первоуральске просит отпустить его на свободу

На днях в Первоуральске должны вынести приговор Максиму Худышкину, пишет Е1. В злополучный день мужчина посадил ребенка к себе на колени во время управления автомобилем. ДТП произошло 3 июля прошлого года по пути на озеро Глухое.
Однако, по версии следствия, пьяный водитель в определенный момент потерял управление над авто и столкнулся с деревом. В аварии девочку раздавило телом отца – от удара он навалился на ребенка.
В суде мужчина признал, что виновен в небезопасной посадке ребенка в авто, однако утверждает, что был трезв. Жена мужчины также уверена, что он не был пьян.
Максиму Худышкину грозит до семи лет колонии. Супруга Елена переживает, что, если мужа посадят, она не справится в одиночку. Она живет в частном доме. У нее есть еще двое детей. Младший ребенок, которому сейчас восемь лет, тоже был с отцом в машине в момент ДТП. Женщина не хочет, чтобы дети, потерявшие сестру, попрощались б еще и с отцом.
Если его заключат под стражу, мне и моей семье от этого будет хуже. Мне придется искать вторую работу, чтобы было на что жить. Старший сын у нас учится в колледже, надо платить за его учебу. К тому же у нас кредиты, — рассказала Елена.
Также женщина рассказала, что восьмилетний ребенок, как и его отец, утверждают, что перед столкновением с деревом они увидели машину, с которой могли столкнуть, именно поэтому водитель и вильнул, врезавшись в дерево.
Приговор мужчине вынесут 17 октября.