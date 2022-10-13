Тагильчанка с двумя детьми считает, что финал материнства невозможен

Влюбиться и завести семью — совершенно естественный шаг при обычных обстоятельствах. Но для девушки со зрением 3% от обычно возможного зрения человека — это настоящее испытание. Чтобы взять на себя ответственность за других, сначала нужно самой стать автономной.