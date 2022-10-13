Тагильчанка с двумя детьми считает, что финал материнства невозможен

Влюбиться и завести семью — совершенно естественный шаг при обычных обстоятельствах. Но для девушки со зрением 3% от обычно возможного зрения человека — это настоящее испытание. Чтобы взять на себя ответственность за других, сначала нужно самой стать автономной.
Екатерина Сажина — счастливая жена и мама. В семье Екатерины веселый муж-романтик Алексей, 14-летняя позитивная Варварушка с активной жизненной позицией, 7-летний любознательный Костик, который всегда в центре любого события, и мурчащий громче холодильника пушистый мейн-кун.
Каждое утро я просыпаюсь счастливой: надо вставать, потому что меня ждут. Ждут дети, ждет муж, ждет работа, — говорит любимая жена и мама.
Что сделала Екатерина для успеха? В 12 лет девочка еще была на домашнем обучении, окружена заботой родителей. Потом решилась стать самостоятельной, чтобы иметь свой путь и возможность завести семью.
Родители в нее поверили. Екатерина переехала из Нижнего Тагила в Верхнюю Пышму. Там находится школа-интернат и учатся слепые и слабовидящие детки. Девочка училась, занималась музыкой и писала стихи. Не будь желания развиваться, продолжала бы плыть по течению.
У меня нет трудностей. Когда случаются неожиданности, я сразу думаю, как их решать. А то, что имеет решение, называется задача. И если так относиться к жизни: есть задача, есть приключение, — то нет трудностей, — рассказывает потрясающая Екатерина.
В школе учат готовиться к ЕГЭ. В ДМШ научат, с какой стороны подходить к пианино и чем оно отличается от фортепиано и отличается ли вообще. Вот только предмет «Материнство» в школах не преподают.
Быть мамами и папами подскажет доброе сердце.
У Варвары и Кости мама добрая и любимая. С ней тепло и уютно, и она очень мудрая. Только сама Екатерина знает, как слабовидящим мамам приходится в мире зрячих, но она прошла свой путь к материнству.
Екатерина Сажина безусловно состоялась как личность. Получила образование медицинской сестры. В Нижнем Тагиле Екатерина работает массажистом, реабилитируя деток с особенностями здоровья. Занимается общественной деятельностью. Волонтер, член Всероссийского общества слепых. А главное для себя, любимая жена и мама.
Нашему проекту #безграничные_возможности2022 невероятная Екатерина Сажина говорит:
Материнство подразумевает постоянное развитие. Дети растут, и финал невозможен.