Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги оценили в 2 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле благодаря треногам правоохранители ведут розыск угнанных машин, а также собирают доказательства, необходимые для установления обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Комплексы ставят в местах, где фиксируется высокая аварийность, где получают травмы и погибают люди. Также камеры ставят с целью снижения количества ДТП около пешеходных переходов.