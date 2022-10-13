Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги оценили в 2 миллиона рублей

Фирма-собственник треноги «УГМК-Телеком» сообщила изданию Е1, что порча подобных камер — постоянное явление. Причина тому — негативное отношение людей на приходящие штрафы. Каждый раз, после уничтожения частной собственности, возбуждаются уголовные дела. Суд выносит обвинительные приговоры.
В Нижнем Тагиле благодаря треногам правоохранители ведут розыск угнанных машин, а также собирают доказательства, необходимые для установления обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Комплексы ставят в местах, где фиксируется высокая аварийность, где получают травмы и погибают люди. Также камеры ставят с целью снижения количества ДТП около пешеходных переходов.
Напомним, что инцидент попал на камеру видеорегистратора.