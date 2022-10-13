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Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги оценили в 2 миллиона рублей

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
В 2 миллиона рублей оценили ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги. Хулиганы уничтожили мобильную камеру дорожной фиксации и нанесли телесные повреждения оператору 9-го октября.

Фирма-собственник треноги «УГМК-Телеком» сообщила изданию Е1, что порча подобных камер — постоянное явление. Причина тому — негативное отношение людей на приходящие штрафы. Каждый раз, после уничтожения частной собственности, возбуждаются уголовные дела. Суд выносит обвинительные приговоры.

В Нижнем Тагиле благодаря треногам правоохранители ведут розыск угнанных машин, а также собирают доказательства, необходимые для установления обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Комплексы ставят в местах, где фиксируется высокая аварийность, где получают травмы и погибают люди. Также камеры ставят с целью снижения количества ДТП около пешеходных переходов.

Напомним, что инцидент попал на камеру видеорегистратора.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Ущерб#Материальный ущерб#Камеры#Камера видеонаблюдения#Анна Варнакина
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