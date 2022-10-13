В боях под Херсоном погиб житель Свердловской области

Депутат Городской думы Екатеринбурга и сослуживец погибшего Тимофей Жуков рассказал на своей странице «ВКонтакте», что служил вместе с Иваном срочную службу. В это время Иван был контрактником. О том, что товарищ погиб, житель Свердловской области узнал от знакомых.
Ваня был добрый, улыбчивый и внимательный, профессиональный и ответственный.
Царствие небесное, брат! Покойся с миром и не переживай, о семье будем стараться заботиться, — рассказал народный избранник Тимофей Жуков.
Известно, что Иван Галинов погиб где-то под Херсоном в результате минометного обстрела. О подробностях известий нет.
Скоро наш выход мужики, за Ваню и всех погибших пацанов! — пишет депутат Гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков.
Напомним, что раньше погиб уроженец посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом, десантник Максим Кириков. Его планируют похоронить на территории Аллеи Славы, однако прощание было перенесено на неопределенный срок.