В боях под Херсоном погиб житель Свердловской области

Депутат Городской думы Екатеринбурга и сослуживец погибшего Тимофей Жуков рассказал на своей странице «ВКонтакте», что служил вместе с Иваном срочную службу. В это время Иван был контрактником. О том, что товарищ погиб, житель Свердловской области узнал от знакомых.