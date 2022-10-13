TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В боях под Херсоном погиб житель Свердловской области

Сегодня, 08:31
Фото: 1MI
Иван Галинов служил по контракту в ВС РФ. В ходе специальной военной операции житель Свердловской области погиб в боях под Херсоном.

Депутат Городской думы Екатеринбурга и сослуживец погибшего Тимофей Жуков рассказал на своей странице «ВКонтакте», что служил вместе с Иваном срочную службу. В это время Иван был контрактником. О том, что товарищ погиб, житель Свердловской области узнал от знакомых.

Ваня был добрый, улыбчивый и внимательный, профессиональный и ответственный.
Царствие небесное, брат! Покойся с миром и не переживай, о семье будем стараться заботиться, — рассказал народный избранник Тимофей Жуков.
Фото: Тимофей Жуков "ВКонтакте"

Известно, что Иван Галинов погиб где-то под Херсоном в результате минометного обстрела. О подробностях известий нет.

Скоро наш выход мужики, за Ваню и всех погибших пацанов! — пишет депутат Гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков.

Напомним, что раньше погиб уроженец посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом, десантник Максим Кириков. Его планируют похоронить на территории Аллеи Славы, однако прощание было перенесено на неопределенный срок.

Дата прощания с погибшим на Украине десантником из-под Нижнего Тагила переносится
Узнать подробнее
Читайте также:
Погибшего на Украине десантника похоронят на Аллее Славы в Нижнем Тагиле«Нас берут в окружение»: погибший на СВО десантник из-под Тагила оставил сообщениеДесантник из-под Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
#Анна Варнакина#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Смерть#Военные#Мина#Обстрел
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Вчера, 08:28
Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты
Вчера, 17:11
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Вчера, 16:45
Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги оценили в 2 миллиона рублей
Сегодня, 10:43
Пять проездов во дворах Нижнего Тагила отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»
Сегодня, 10:41
Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ
Сегодня, 10:33