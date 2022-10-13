В Нижнем Тагиле доходы превысили расходы на 1,4 миллиарда рублей за первое полугодие

Доходы бюджета Нижнего Тагила за январь — июнь 2022 года составили 9,76 миллиарда рублей. Исполнение составило 46% от утвержденных параметров.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 2,73 миллиарда, исполнение 49%. И по данному виду доходов мы отмечаем, что мы идем в соответствии с плановыми показателями, которые мы утверждали, — заявил Алексей Бурдилов.
Он отметил, что 6,3 миллиарда составили межбюджетные трансферты. По ним исполнение составило 45%.
По сравнению с тем же периодом 2021 года поступления выросли на 1,1 миллиарда рублей. В том числе на 623 миллиона увеличились поступления из бюджетных трансфертов и на 523 миллиона — налоговые и неналоговые доходы. Однако, по словам Бурдилова, такое увеличение поступлений связано с тем, что НДФЛ в бюджет города в 2022 году зачисляется по большему нормативу, чем это было в 2021 году.
Расходы за первое полугодие составили 8,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом эта сумма увеличилась на 842 миллиона. Исполнение, по словам Бурдилова, ниже 50%. Он уточнил, что такой показатель находится в пределах ежегодных нормативов. Причиной являются действующие контракты администрации на строительство и реконструкцию городских объектов. Оплата за них производится только после завершения всех работ.
Основные контракты, связанные с ремонтом и реконструкцией, строительством, они выполняются в летний период. Поэтому основная бюджетная нагрузка происходит по факту выплат, которые приходятся на 3-4 квартал, — сказал Бурдилов.