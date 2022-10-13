В Нижнем Тагиле доходы превысили расходы на 1,4 миллиарда рублей за первое полугодие

По сравнению с тем же периодом 2021 года поступления выросли на 1,1 миллиарда рублей. В том числе на 623 миллиона увеличились поступления из бюджетных трансфертов и на 523 миллиона — налоговые и неналоговые доходы. Однако, по словам Бурдилова, такое увеличение поступлений связано с тем, что НДФЛ в бюджет города в 2022 году зачисляется по большему нормативу, чем это было в 2021 году.