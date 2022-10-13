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В Первоуральске приставы парализовали работу завода горного оборудования

Сегодня, 15:57
Фото: 1MI
В Первоуральске закрыт завод горного оборудования (ПЗГО). Часть рабочих отправлена по домам. Причиной остановки ПЗГО стала опечатка судебного пристава, считает юрист предприятия.

ПЗГО в конце прошлого года задолжало поставщику 3,4 миллиона рублей. Поставщик подал в суд, после которого приставам передали исполнительный лист на возбуждение исполнительного производства. Об этом пишет Ура.ру, ссылаясь на юриста ПЗГО.

Судебный пристав допускает ошибку и указывает в постановлении о возбуждении исполнительного производства сумму в размере 7,7 миллионов, — заметил юрист ПЗГО. 

На каждый из шести расчетных счетов ПЗГО было вынесено постановление о наложении ареста на 7,7 млн. Всего на 46,2 миллиона. Сегодня, 13 октября 50 рабочих отправили по домам. Завод не может закупать комплектующие, производство остановлено.

В УФССП заявили, что никакой опечатки не было. ПЗГО подало на приставов в арбитражный суд, первое заседание намечено на 28 октября.

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#Федор Быстров#Происшествия#Судебные приставы#Приставы#Арбитраж
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