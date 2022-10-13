В Первоуральске приставы парализовали работу завода горного оборудования

На каждый из шести расчетных счетов ПЗГО было вынесено постановление о наложении ареста на 7,7 млн. Всего на 46,2 миллиона. Сегодня, 13 октября 50 рабочих отправили по домам. Завод не может закупать комплектующие, производство остановлено.