В СФ России разработан закон об участии осужденных в боевых действиях

Законопроект касается осужденных за нетяжкие преступления и преступления средней тяжести. Отбывающие наказание за призывы к участию в митингах, пропаганде нацистской символики, а также по статье о дискредитации российских военных не попадают под нормы закона. Об этом сообщила сенатор Ольга Ковитиди в своем телеграм-канале.
Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания оставшейся части наказания, — написала Ольга Ковитиди.
Освобождение от наказания зеков, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться по решению суда, на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.
Ранее госсобрание республики Башкортостан предложило привлекать осужденных к спецоперации на Украине. Авторы законопроекта предложили засчитывать осужденным один день участия в боевых действиях за 10 дней заключения. Если зека будет ранен во время спецоперации, срок дальнейшего его пребывания в колонии определит суд.
с 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.