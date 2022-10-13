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В СФ России разработан закон об участии осужденных в боевых действиях

Сегодня, 09:42
Фото: 1MI
Законопроект разработан в Совете Федерации РФ. Закон предусматривает освобождение от наказания для осужденных, согласных участвовать в боевых действиях.

Законопроект касается осужденных за нетяжкие преступления и преступления средней тяжести. Отбывающие наказание за призывы к участию в митингах, пропаганде нацистской символики, а также по статье о дискредитации российских военных не попадают под нормы закона. Об этом сообщила сенатор Ольга Ковитиди в своем телеграм-канале.

Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания оставшейся части наказания, — написала Ольга Ковитиди.

Освобождение от наказания зеков, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться по решению суда, на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.

Ранее госсобрание республики Башкортостан предложило привлекать осужденных к спецоперации на Украине. Авторы законопроекта предложили засчитывать осужденным один день участия в боевых действиях за 10 дней заключения. Если зека будет ранен во время спецоперации, срок дальнейшего его пребывания в колонии определит суд.

с 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.

Осужденные в Нижнем Тагиле будут работать кондукторами и водителями
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