В СФ России разработан закон об участии осужденных в боевых действиях

Законопроект касается осужденных за нетяжкие преступления и преступления средней тяжести. Отбывающие наказание за призывы к участию в митингах, пропаганде нацистской символики, а также по статье о дискредитации российских военных не попадают под нормы закона. Об этом сообщила сенатор Ольга Ковитиди в своем телеграм-канале.